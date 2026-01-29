31 जनवरी से सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद व गुरुग्राम पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवायजरी; बंद रहेंगे ये रास्ते

संक्षेप: इस मेले को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भी एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और मेले की पूरी अवधि के दौरान गुरुग्राम से फरीदाबाद जाने वाली भारी गाड़ियों पर बैन लगा दिया है।

हरियाणा में फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इस मेले का उद्घाटन 31 जनवरी को उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन करेंगे। यह मेला 15 फरवरी तक यानी कुल 16 दिनों तक चलेगा। ऐसे में इसे देखने के लिए देश-विदेश से हजारों लोग आएंगे, जिसके चलते लोगों को परेशानी से बचाने के लिए फरीदाबाद यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है। इस दौरान फरीदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में कई रास्तों पर भारी और कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री को बैन कर दिया है।

इस बारे में गुरुवार को जानकारी देते हुए फरीदाबाद के डीसीपी (ट्रैफिक) मकसूद अहमद ने बताया कि 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच हर दिन सुबह 7 बजे से रात 11:59 बजे तक कई रास्तों पर भारी और कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री बैन रहेगी। इसके अलावा ट्रैवल एडवाइजरी में गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जाने वाले ड्राइवर्स को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक इन रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद: पाली से शूटिंग रेंज की ओर; अंखिर से सूरजकुंड की ओर; NHPC चौक से सूरजकुंड की ओर; और प्रहलादपुर दिल्ली बॉर्डर से सूरजकुंड की ओर।

गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जाने वालों के लिए वैकल्पिक रास्ते: सैनिक कॉलोनी मोड़ से अंखिर चौक होते हुए दिल्ली की तरफ बड़खल रोड पर जाएं और सैनिक कॉलोनी मोड़ से प्याली चौक होते हुए बाटा चौक और मथुरा रोड से दिल्ली की तरफ जाएं।

फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेले में आने वाली गाड़ियों के लिए 10 जगहों को पार्किंग व्यवस्था के तौर पर तय किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आम जनता को सलाह दी है कि वे सूरजकुंड रोड पर सड़क किनारे पार्किंग/गलत पार्किंग करने से बचें क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम हो सकता है। ऐसे किसी भी वाहन पर मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और पोस्टल चालान जारी किया जा सकता है।

दिल्ली से आने वाले मेहमानों के लिए प्रहलादपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली से आने वाले सामान्य वाहनों के लिए, EROS सिटी लैंड, राधा स्वामी सत्संग पार्किंग और MCF लैंड में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहन केवल ऊपर बताए गए निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें।

सभी टैक्सी, कैब और ऑटो ड्राइवर आगंतुकों को MCF लैंड पार्किंग के पास खाली पार्किंग जगह पर छोड़ेंगे। ऊपर बताए गए वाहनों की आवाजाही इस बिंदु से आगे प्रतिबंधित रहेगी।

निजी बसों के लिए पार्किंग की सुविधा होटल ताज विवांता के पास सूरजकुंड गोलचक्कर पार करने के बाद दाईं ओर स्थित हेलीपैड पर उपलब्ध है। सभी बस ड्राइवर अपने वाहन केवल हेलीपैड पार्किंग में ही पार्क करेंगे।

दिल्ली और प्रहलादपुर से सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर की ओर आने वाले आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे मेले के स्थान पर पहुंचने के लिए गेट नंबर 1 से प्रवेश करें।

शूटिंग रेंज रोड से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग हेलीपैड पार्किंग शूटिंग रेंज मार्ग रोड नियर क्लासिक गार्डन पार्किंग, होटल ताज विवांता के सामने पार्किंग और जंगल फाउल पार्किंग में उपलब्ध है। यह सलाह दी जाती है कि शूटिंग रेंज रोड से आने वाले आगंतुक अपने वाहन मुख्य रूप से ऊपर बताए गए स्थानों पर ही पार्क करें।

शूटिंग रेंज रोड से आने वाले सभी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी वाहन आगंतुकों को खोरी गांव नाका पर छोड़ेंगे। हेलीपैड पार्किंग से आगे ऑटो और टैक्सी वाहनों की आवाजाही सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी।

शूटिंग रेंज से फरीदाबाद की ओर आने वाले आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर स्थल पर पहुंचने के लिए गेट नंबर 1 से प्रवेश करें। फरीदाबाद से आने वाले विजिटर्स के लिए अंखिर राउंडअबाउट और MVN चौक के रास्ते फरीदाबाद से आने वाले वाहनों के लिए, रोडी क्रशर स्टॉक पार्किंग, लेकवुड सिटी पार्किंग, इरोज पार्किंग और होटल गोल्ड फिंच के सामने पार्किंग (4 एकड़ एरिया) में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। विजिटर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहन सिर्फ ऊपर बताई गई पार्किंग जगहों पर ही पार्क करें।

सभी टैक्सी, कैब और ऑटो ड्राइवर विजिटर्स को लेकवुड सिटी पार्किंग के पास छोड़ेंगे। इन वाहनों का मूवमेंट इस पॉइंट से आगे प्रतिबंधित रहेगा।

अंखिर राउंडअबाउट रोड के रास्ते फरीदाबाद से आने वाले विजिटर्स को सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के वेन्यू तक पहुंचने के लिए गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 से एंट्री लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही फरीदाबाद डीसीपी ने मेले के इन 15 दिनों के दौरान ट्रैफिक अपडेट पाने के लिए नागरिकों को फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट (फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आदि) को फॉलो करने के लिए कहा है। उधर इस मेले को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भी एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और मेले की पूरी अवधि के दौरान गुरुग्राम से फरीदाबाद जाने वाली भारी गाड़ियों पर बैन लगा दिया है।