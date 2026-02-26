Hindustan Hindi News
दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू, कब से और कैसे करें आवेदन; क्या शर्तें

Feb 26, 2026 07:20 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में सीएम श्री स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के तहत कक्षा छह, 9वीं और 11वीं में दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि एक बार स्कूल अलॉट हो जाने के बाद दूसरे स्कूल में ट्रांसफर के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

राजधानी दिल्ली में सीएम श्री स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के तहत कक्षा छह, 9वीं और 11वीं में दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं। अभिभावक व छात्र दाखिला प्रवेश परीक्षा के लिए 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें केवल वे छात्र प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जो दिल्ली के निवासी हैं। साथ ही, जिन्होंने दिल्ली में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान पढ़ाई की है। साथ ही, 50 प्रतिशत सीटें सरकारी स्कूलों से कक्षा पांचवीं, आठवीं और दसवीं पास करने वाले छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी।

स्कूल अलॉट हो जाने के बाद ट्रांसफर नहीं

शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि एक बार स्कूल अलॉट हो जाने के बाद दूसरे स्कूल में ट्रांसफर के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में आवेदक को स्कूल वरीयता ध्यान से भरना होगा। दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि की घोषणा की जाएगी। साथ ही, छठवीं व नौंवी कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह तक होगी। वहीं, 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए मई में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

छठी और नौंवी की दाखिला प्रक्रिया 30 अप्रैल तक

कक्षा छठवीं और नौंवी की दाखिला प्रक्रिया 30 अप्रैल तक संपन्न होगी। दाखिले के लिए पारदर्शी, न्यायसंगत और योग्यता-आधारित प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन कक्षाओं की रिक्त सीटों को भरने के लिए शिक्षा निदेशालय की सीएम श्री शाखा के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।

ओएमआर में होगी परीक्षा

यह परीक्षा ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। टेस्ट पेपर का कक्षा के हिसाब से सिलेबस शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, इच्छुक आवेदनकर्ता को पहले से जानकारी देने के लिए एक ओएमआर शीट की सैंपल कॉपी भी दी जाएगी। कक्षा छठवीं के लिए प्रश्न पत्र द्विभाषीय होगा, जबकि कक्षा 9वी और 11वीं के लिए अंग्रेजी माध्यम में होगा।

9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग

कक्षा छठवीं के प्रश्न पत्र में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जबकि क्लास 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग होगी। कक्षा छठवीं के लिए 300 अंक, 9वीं और 11वीं के लिए 400 अंक की परीक्षा होगी। दाखिले के लिए अभिभावक व छात्र शिक्षा निदेशालय की अधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

