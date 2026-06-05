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दिल्ली में कई हादसों के बाद जागा प्रशासन; 82 संपत्तियों में की गई तोड़फोड़, 43 प्रॉपर्टी को किया सील

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राहुल मानव, नई दिल्ली
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निगम अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान को वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी और जनहित और विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

दिल्ली में कई हादसों के बाद जागा प्रशासन; 82 संपत्तियों में की गई तोड़फोड़, 43 प्रॉपर्टी को किया सील

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अवैध तरीके से संचालित होटल में लगी आग और उसमें 21 लोगों की मौत होने के बाद कई सरकारी विभागों ने नियम उल्लंघन को लेकर दिल्ली भर में खानपान प्रतिष्ठानों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा साकेत के सैदुलजाब में अवैध तरीके से बनाई जा रही इमारत के गिरने के बाद भी एमसीडी प्रशासन ने कई क्षेत्रों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर उन्हें ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कई रेस्तरां, होटलों और खानपान के प्रतिष्ठानों को निगम प्रशासन ने कार्रवाई कर सील कर दिया। प्रशासन द्वारा दिल्ली पुलिस की टीमों की उपस्थिति में कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने एक जून से शुक्रवार तक भवन नियमों का उल्लंघन करने पर 82 संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की है और 43 संपतियों को सील कर दिया है। इसके अतिरिक्त निगम ने 150 से ज्यादा संपत्तियों के मालिकों को भवन उपनियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस के साथ ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी किया है।

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निगम प्रशासन ने नरेला जोन में आठ अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया। जबकि मालवीय नगर के हौज रानी में 12 ऐसे BNB (ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट) गेस्ट हाउस की पहचान की, जहां भवन उपनियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि इनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम ने मालवीय नगर में 12 होटलों की पहचान की थी, जो लाइसेंस का नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इन सभी ने निगम से चाय-नाश्ते का लाइसेंस लिया था लेकिन इसकी जगह ये सभी लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करते हुए और यहां अवैध तरीके से रेस्तरां चलाते हुए पाए गए।

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इस दौरान निगम ने दक्षिण जोन में 12 संपत्तियों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, इसके अतिरिक्त दक्षिणी जोन में इस अभियान के तहत अब तक 14 संपत्तियों को सील भी किया गया है। जबकि सिविल लाइंस जोन में 7 संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। निगम प्रशासन ने इस कार्रवाई को उपराज्यपालन तरनजीत संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर अंजाम दिया।

निगम ने साकेत के सैदुलजाब में 32 संपत्तियों और खड़की एक्सटेंशन में 9 संपत्तियों की पहचान की हैं, जो भवन उपनियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। जबकि सावित्री नगर, सैनिक फार्म और खानपुर में तीन संपत्तियों के खिलाफ ध्वस्त करने और सीलिंग की कार्रवाई की गई। गौतम नगर में एक पुस्तकालय को नियमों का उल्लंघन करने पर सील किया गया।

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निगम प्रशासन ने बताया कि वह शहर के सभी निगम जोन में एक सर्वे करते हुए यह पता लगा रहा है कि कहां-कहां रिहाइशी इलाकों में अवैध तरीके से कमर्शियल गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा निगम के अधिनियम 1957 के तहत, मास्टर प्लान 2021 और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज (भवन उपनियमों) के उल्लंघन पर दिल्ली में सख्त कार्रवाई कर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई भी कर रहा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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