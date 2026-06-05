दिल्ली में कई हादसों के बाद जागा प्रशासन; 82 संपत्तियों में की गई तोड़फोड़, 43 प्रॉपर्टी को किया सील
निगम अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान को वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी और जनहित और विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अवैध तरीके से संचालित होटल में लगी आग और उसमें 21 लोगों की मौत होने के बाद कई सरकारी विभागों ने नियम उल्लंघन को लेकर दिल्ली भर में खानपान प्रतिष्ठानों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा साकेत के सैदुलजाब में अवैध तरीके से बनाई जा रही इमारत के गिरने के बाद भी एमसीडी प्रशासन ने कई क्षेत्रों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर उन्हें ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कई रेस्तरां, होटलों और खानपान के प्रतिष्ठानों को निगम प्रशासन ने कार्रवाई कर सील कर दिया। प्रशासन द्वारा दिल्ली पुलिस की टीमों की उपस्थिति में कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने एक जून से शुक्रवार तक भवन नियमों का उल्लंघन करने पर 82 संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की है और 43 संपतियों को सील कर दिया है। इसके अतिरिक्त निगम ने 150 से ज्यादा संपत्तियों के मालिकों को भवन उपनियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस के साथ ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी किया है।
निगम प्रशासन ने नरेला जोन में आठ अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया। जबकि मालवीय नगर के हौज रानी में 12 ऐसे BNB (ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट) गेस्ट हाउस की पहचान की, जहां भवन उपनियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि इनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम ने मालवीय नगर में 12 होटलों की पहचान की थी, जो लाइसेंस का नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इन सभी ने निगम से चाय-नाश्ते का लाइसेंस लिया था लेकिन इसकी जगह ये सभी लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करते हुए और यहां अवैध तरीके से रेस्तरां चलाते हुए पाए गए।
इस दौरान निगम ने दक्षिण जोन में 12 संपत्तियों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, इसके अतिरिक्त दक्षिणी जोन में इस अभियान के तहत अब तक 14 संपत्तियों को सील भी किया गया है। जबकि सिविल लाइंस जोन में 7 संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। निगम प्रशासन ने इस कार्रवाई को उपराज्यपालन तरनजीत संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर अंजाम दिया।
निगम ने साकेत के सैदुलजाब में 32 संपत्तियों और खड़की एक्सटेंशन में 9 संपत्तियों की पहचान की हैं, जो भवन उपनियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। जबकि सावित्री नगर, सैनिक फार्म और खानपुर में तीन संपत्तियों के खिलाफ ध्वस्त करने और सीलिंग की कार्रवाई की गई। गौतम नगर में एक पुस्तकालय को नियमों का उल्लंघन करने पर सील किया गया।
निगम प्रशासन ने बताया कि वह शहर के सभी निगम जोन में एक सर्वे करते हुए यह पता लगा रहा है कि कहां-कहां रिहाइशी इलाकों में अवैध तरीके से कमर्शियल गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा निगम के अधिनियम 1957 के तहत, मास्टर प्लान 2021 और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज (भवन उपनियमों) के उल्लंघन पर दिल्ली में सख्त कार्रवाई कर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई भी कर रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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