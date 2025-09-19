Actress Disha Patani home firing case Delhi Police Special Cell detained two juveniles दिशा पाटनी के घर फायरिंग में दिल्ली पुलिस को एक और कामयाबी, 2 नाबालिग शूटर दबोचे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsActress Disha Patani home firing case Delhi Police Special Cell detained two juveniles

दिशा पाटनी के घर फायरिंग में दिल्ली पुलिस को एक और कामयाबी, 2 नाबालिग शूटर दबोचे

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 11 सितंबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के उत्तर प्रदेश के बरेली वाले घर के बाहर हुई फायरिंग के सिलसिले में दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है। दोनों को दिल्ली से ही पकड़ा गया है। 

Praveen Sharma नई दिल्ली, एएनआईFri, 19 Sep 2025 11:25 AM
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 11 सितंबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के उत्तर प्रदेश के बरेली वाले घर के बाहर हुई फायरिंग के सिलसिले में दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है। दोनों को दिल्ली से ही पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है।

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ के एक जॉइंट ऑपरेशन में दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग में कथित रूप से शामिल रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के दो बदमाशों को बुधवार रात गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी के पास एक मुठभेड़ में मार गिराया था। मृतकों की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी रविंदर और सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई थी। इस एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिये बदला लेने की धमकी दी है। इससे एक बार फिर पाटनी परिवार तनाव में आ गया है।

भाषा के अनुसार, एनकाउंटर के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने रविंद्र और अरुण दोनों के रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य होने की पुष्टि की थी। उन्होंने बताया था कि रविंद्र का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। उन्होंने बताया था कि मौके से एक ग्लॉक और एक जिगाना पिस्टल के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे।

शूटर्स की मौत पर भड़के रोहित गोदारा ने दी बदले की धमकी

वार्ता के मुताबिक, बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दो बदमाशों के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा भड़का हुआ है। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर धमकी दी है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सनातन की हार है। इसका बदला लिया जाएगा।

गौरतलब है कि 12 सितंबर रात लगभग 3 बजे एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित पैतृक घर पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं थीं। यह हमला उस परिवार पर किया गया, जहां अभिनेत्री दिशा पाटनी की बड़ी बहन और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी खुशबू पाटनी अपने पूर्व पुलिस अधिकारी पिता जगदीश पाटनी व अन्य परिजन के साथ रहती हैं। घटना से पहले 11 सितंबर की रात भी उसी घर पर एक गोली चली चुकी थी। पुलिस ने बताया कि 11 सितंबर की रात की यह घटना गोल्डी बराड़ गैंग के बागपत निवासी नकुल और विजय ने अंजाम दी थी। 12-13 सितंबर की रात हुए हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा व गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी। वारदात बाद से ही हमलावरों की तलाश की जा रही थी। दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ साथ मुठभेड़ में दोनों आरोपी रविंद्र और अरुण गाजियाबाद ट्रॉनिका सिटी में मारे गए थे।

रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा

एनकाउंटर बाद रोहित गोदारा ने गुरुवार दोपहर सोशल मीडिया में कहा " हमारे जो दो शूटर्स मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। ये एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। एक मुंह से सनातन सनातन चिल्लाते हो। जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े, उसे मार दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। ये जितने भी सनातन का नाम लेकर घूम रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटी सेंक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा। हमारे शहीद भाइयों को इंसाफ दिलाओ। बाकी मैं पूरे देश को ये बता देना चाहता हूं कि ये सनातन की आड़ में एक धंधा चला है। हम वो काम कर सकते हैं, जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं।"