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फिल्म 'काला हिरण' के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे सलमान खान, बॉलीवुड एक्टर को किस बात का डर

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हिंदी फिल्म 'काला हिरणः द बैटल फॉर लिगेसी' विवादों में घिरती नजर आ रही है। अभिनेता सलमान खान ने इस फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने फिल्म के टीजर और रिलीज करने पर रोक लगाने की मांग की है।

फिल्म 'काला हिरण' के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे सलमान खान, बॉलीवुड एक्टर को किस बात का डर

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने आने वाली हिंदी फिल्म 'काला हिरणः द बैटल फॉर लिगेसी' के मेकर्स के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग की है। सलमान खान ने इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सलमान खान आरोप है कि यह प्रोजेक्ट गैर-कानूनी तरीके से उनके व्यक्तित्व के अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उनकी प्रतिष्ठा के साथ-साथ 1998 के काले हिरण शिकार मुकदमे से जुड़ी चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर बुरा असर डाल सकता है।

सलमान खान की ओर से हाई कोर्ट में पहले से लंबित एक व्यावसायिक मुकदमे में दीवानी प्रक्रिया संहिता के नियम 1 और 2 के तहत एक अर्जी दाखिल की गई है। इसमें फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, डायरेक्टर भारत श्रीनेत, अक्षय पांडे और प्रोजेक्ट से जुड़े दूसरे लोगों को मामले का फैसला होने तक प्रस्तावित फिल्म की प्रत्येक प्रक्रिया पर रोक की मांग की गई है।

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दर्शक उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं

याचिका में फिल्म को प्रसारित करने, प्रमोट करने, डिस्ट्रीब्यूट करने, दिखाने, स्ट्रीमिंग करने या रिलीज करने से रोकने के लिए अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका के मुताबिक फिल्म और इसका प्रमोशनल सामग्री कथित तौर पर खान से जुड़े 1998 के काले हिरण शिकार मुकदमे से जुड़ी घटनाओं से प्रेरित या उन पर आधारित है। अभिनेता का कहना है कि भले ही उनका नाम साफ तौर पर इस्तेमाल न किया गया हो, लेकिन फिल्म के पोस्टर, प्रमोशनल सामग्री और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के सार्वजनिक बयानों से दर्शक उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं।

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गुमराह करने वाली कहानी

याचिका में कहा गया है कि मई 2026 में जारी एक पोस्टर में एक किरदार को दिखाया गया है जो कथित तौर पर सलमान खान जैसा दिखता है। उसने अभिनेता के मशहूर नीले ब्रेसलेट जैसा ब्रेसलेट पहना हुआ है, जिसके बारे में याचिका में दावा किया गया है कि यह लोगों की सोच में उनके साथ खास तौर पर जुड़ गया है। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि किरदार को हथियार पकड़े हुए दिखाया गया है, जबकि सलमान खान को हथियार अधिनियम 1959 के तहत कार्रवाई में बरी कर दिया गया है। सलमान खान के मुताबिक यह एक गुमराह करने वाली कहानी बन रही है।

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लंबित कार्रवाई पर असर पड़ सकता है

सलमान खान ने कहा है कि फिल्म की कहानी उन मामलों पर आधारित लगती है जो राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी कार्रवाई का विषय बने हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि ऐसे मामलों पर आधारित सामग्री फैलाने से लंबित कार्रवाई पर असर पड़ सकता है। निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार में दखल हो सकता है। ज्ञात रहे कि अभिनेता सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर 2025 में ही उनके व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा के तौर पर अंतरिम राहत दी थी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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