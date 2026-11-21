100 से ज्यादा चालान वाली गाड़ियों के ड्राइवर के खिलाफ होगा ऐक्शन, 1421 गाड़ियों की लिस्ट तैयार
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जोन-एक के पूर्वी, मध्य और उत्तरी रेंज से इस तरह के वाहनों की पहचान करने की शुरुआत की गई है। इस जोन में 100 से ज्यादा चालान वाली गाड़यों में सबसे ज्यादा 723 व्यावसायिक गाड़ियां हैं।
आशीष गुप्ता, नई दिल्ली: दिल्ली में यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 1421 वाहनों की पहचान की है, जिनमें से हर के खिलाफ 100 या इससे ज्यादा चालान जारी हो चुके हैं। इन गाड़ियों की लिस्ट परिवहन आयुक्त को मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई करने को भेजी है। परिवहन विभाग ने संबंधित वाहनों के रजिस्टर्ड मालिकों को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जोन-एक के पूर्वी, मध्य और उत्तरी रेंज से इस तरह के वाहनों की पहचान करने की शुरुआत की गई है। इस जोन में 100 से ज्यादा चालान वाली गाड़यों में सबसे ज्यादा 723 व्यावसायिक गाड़ियां हैं। इसके अलावा 600 निजी कारें, 85 दोपहिया वाहन और 13 अन्य श्रेणी के वाहन हैं। इन पर रेड लाइट, गलत पार्किंग, स्टॉप लाइन, सीमा से अधिक गति में परिचालन, बिना पीयूसी और बीमा वाहन चलाने समेत कई उल्लंघनों के चालान हैं।
लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे ड्राइवर
ट्रैफिक पुलिस जोन-एक की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयंता गोयल आर्या ने बताया कि इन के खिलाफ बार-बार चालान जारी होना दर्शाता है कि ये इनके चालक यातायात नियमों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे वाहन सड़क पर पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं।
ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग से इन वाहनों के चालान का पूरा रिकॉर्ड देखते हुए पंजीकृत मालिकों के खिलाफ उचित कदम उठाने को कहा है। साथ ही वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का चालान रिकॉर्ड जांचें। यदि एक वाहन को कई लोग चलाते हैं तो उन्हें चालकों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना चाहिए, ताकि बार-बार उल्लंघन की घटनाओं पर रोक लग सके।
1400 लोगों को कराया 'ट्रैफिक प्रहरी' ऐप पर रजिस्टर
इससे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 'ट्रैफिक प्रहरी' ऐप को बढ़ावा देने और शीतकालीन कार्ययोजना और ग्रैप के प्रतिबंधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाकर 1,432 लोगों का इस ऐप पर रजिस्टर कराया।
दिल्ली यातायात पुलिस की अतिरिक्त आयुक्त (जोन एक) विजंयता आर्या ने बताया कि यह अभियान जोन के अंतर्गत आने वाली तीनों रेंज उत्तरी, मध्य और पूर्वी रेंज में चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों और आम लोगों से बातचीत कर उन्हें 'ट्रैफिक प्रहरी' ऐप पर पंजीकरण कराने और यातायात नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने कहा कि लोगों को गलत दिशा में वाहन चलाने, रेड लाइट पार करने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, दोपहिया वाहन पर तीन लोगों के सवार होने, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने और गलत तरह से गाड़ी खड़ी करने जैसे उल्लंघनों की तस्वीरें या वीडियो ऐप पर अपलोड कर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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