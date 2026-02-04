गुरुग्राम में इस इलाके में अवैध रूप से बन रही 3 कॉलोनियों पर ऐक्शन, TNCP ने चलाया बुलडोजर
एक अधिकारी ने कार्रवाई के बारे में जानकारी दी, साथ ही लोगों से इस तरह पनप रही अवैध कॉलोनियों में अपनी जिंदगीभर की जमापूंजी नहीं लगाने की अपील भी की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये अवैध कॉलोनियां कभी भी टूट सकती हैं।
गुरुग्राम में अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों के खिलाफ TNCP (नगर एवं ग्राम नियोजन) विभाग ने बुधवार को अभियान छेड़ा और कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे के करीब पातली गांव में अवैध रूप से पनप रही तीन कॉलोनियों में बुलडोजर कार्रवाई की। DTPE अमित मधोलिया के नेतृत्व में यह तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई। इस दौरान सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस बल भी मौजूद था। जिसके चलते कार्रवाई के दौरान विभाग को किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा।
करीब साढ़े तीन एकड़ में बनी इन कॉलोनियों को पातली गांव में एक्सप्रेसवे के आसपास काटा जा रहा था। इस दौरान पहली कॉलोनी में 14 मकानों के निर्माण के लिए चारदीवारी की गई थी, जबकि दो मकानों का निर्माण कार्य चल रहा था। जिसके बाद विभाग ने बुलडोजर की मदद से इन्हें मलबे में तब्दील कर दिया।
विभाग ने बताया कि दूसरी कॉलोनी में पांच मकानों के निर्माण के लिए चारदीवारी की जा चुकी थी, साथ ही सड़क का निर्माण भी किया गया था। जिसके बाद विभाग ने बुलडोजर ने उसे भी मलबे में मिला दिया। वहीं तीसरी कॉलोनी में 15 मकानों के लिए चारदीवारी की गई थी और एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया।
इस दौरान मौके पर प्लॉट बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर ने सड़क का निर्माण भी कर दिया था, उसे भी उखाड़ दिया गया। DTPE अमित मधोलिया ने कार्रवाई के बारे में जानकारी दी, साथ ही लोगों से इस तरह पनप रही अवैध कॉलोनियों में अपनी जिंदगीभर की जमापूंजी नहीं लगाने की अपील भी की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये अवैध कॉलोनियां कभी भी टूट सकती हैं। साथ ही बताया कि इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर तहसीलदार को पत्र लिख दिया है। साथ ही उन्होंने यहां कॉलोनी निर्माण करने वाले जमीन मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात भी कही।
