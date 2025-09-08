action on who took water connection in 39 illegal buildings in salarpur noida नोएडा के इस इलाके में 39 अवैध इमारतों में पानी कनेक्शन लेने वालों पर होगा ऐक्शन, बढ़ेगी सख्ती, Ncr Hindi News - Hindustan
action on who took water connection in 39 illegal buildings in salarpur noida

नोएडा के इस इलाके में 39 अवैध इमारतों में पानी कनेक्शन लेने वालों पर होगा ऐक्शन, बढ़ेगी सख्ती

नोएडा के एक में अवैध रूप से बनी 39 इमारतों में भूमिगत पानी कनेक्शन लेने वालों पर कार्रवाई होगी। नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। अब नोएडा प्राधिकरण एसडीएम दादरी को पत्र लिखेगा।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नोएडाMon, 8 Sep 2025 06:26 PM
नोएडा के सलारपुर में अवैध रूप से बनी 39 इमारतों में भूमिगत पानी कनेक्शन लेने वालों पर कार्रवाई होगी। इसे लेकर नोएडा प्राधिकरण मंगलवार को एसडीएम दादरी को पत्र लिखेगा। इन इमारतों को ध्वस्त भी किया जाएगा।

25 अधिकारियों की टीम तैनात

यहां बिना नोएडा प्राधिकरण की मंजूरी के लिए अवैध रूप से इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इन इमारतों में काम रोकने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 25 अधिकारियों की एक टीम तैनात कर दी है। हर अधिकारी की अलग-अलग दिन देखरेख के लिए ड्यूटी लगाई गई है।

भूमिगत पानी कनेक्शन लेने की कोशिशें

इसके बावजूद यहां निर्माण चल रहा है। अब इमारतों के मालिकों ने भूमिगत पानी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी जानकारी नोएडा प्राधिकरण को मिली है।

एसडीएम दादरी को पत्र लिखने का निर्णय

ऐसे में प्राधिकरण ने कार्रवाई के लिए एसडीएम दादरी को पत्र लिखने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एक-दो दिन में एसडीएम को पत्र लिख दिया जाएगा।

भूमाफिया घोषित करने की प्रक्रिया चल रही

सलारपुर में अवैध इमारतें बनाने वाले 39 मालिकों को भूमाफिया घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। प्राधिकरण के सीईओ की तरफ से डीएम को पत्र लिखा जा चुका है। भूमाफिया घोषित होने के बाद इमारतों के मालिकों पर शिकंजा कसा जाएगा।

एफआईआर का इंतजार

नोएडा प्राधिकरण ने करीब दो महीने पहले इमारतों के मालिकों पर एफआईआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली सेक्टर-39 में शिकायत दी थी। दो महीने बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस मामले में प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए रिमाइंडर भेजा जाएगा।