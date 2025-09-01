action on poor condition of mcd schools in delhi issued show cause notice to 5 principals दिल्ली में MCD स्कूलों की खराब हालत पर ताबड़तोड़ ऐक्शन, 5 प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsaction on poor condition of mcd schools in delhi issued show cause notice to 5 principals

दिल्ली में MCD स्कूलों की खराब हालत पर ताबड़तोड़ ऐक्शन, 5 प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस

एमसीडी के स्कूलों की इमारतों की जर्जर हालत समेत तमाम अव्यवस्थाओं पर अब जाकर निगम की शिक्षा समिति का ध्यान गया है। ताबड़तोड़ ऐक्शन के तहत 5 प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 07:44 PM
दिल्ली में MCD स्कूलों की खराब हालत पर ताबड़तोड़ ऐक्शन, 5 प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की इमारतों की जर्जर हालत समेत तमाम अव्यवस्थाओं पर विभिन्न पार्षदों ने सवाल खडे़ किए हैं। बीते तीन महीनों के दौरान स्थायी समिति की बैठकों में भी सदस्यों की ओर से एमसीडी के स्कूलों की खराब हालत का मुद्दा उठाया गया है। अब इस मुद्दे पर ध्यान दिया गया है। स्कूलों में सफाई-पेयजल व्यवस्था, स्कूलों में मौजूद कक्षाओं में बच्चों के बैठने और शौचालयों की व्यवस्था पर कमी सामने आई है।

पांच स्कूलों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस

इसके अतिरिक्त जांच पड़ताल में स्कूलों की इमारतों, भवनों के रखरखाव से संबंधित भी कई कमियां सामने आई हैं। इसके तहत निगम की शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खड़खड़ी ने निगम के नौ स्कूलों का शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इसके तहत निगम के पांच स्कूलों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

इन स्कूलों में कमियां

अमित खड़खड़ी ने बताया कि नरेला जोन के बांकनेर गांव स्थित निगम के कन्या विद्यालय, बाल विद्यालय, लामपुर गांव में विद्यालय और पाना उद्यान विद्यालय में कमी सामने आई। शाहदरा उत्तरी जोन के निगम के राजीव नगर कन्या विद्यालय, गामड़ी में दो विद्यालयों में, श्रीराम कॉलोनी के विद्यालय में और घड़ी मांडू विद्यालय में कमी सामने आई।

फंड जारी करने के निर्देश

शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष ने बताया कि सभी स्कूलों में शौचालय की हालत बहुत खराब है। नरेला समेत शाहदरा उत्तरी जोन के स्कूलों की इमारतों में रखरखाव की आवश्यकता है। कुछ स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। नरेला जोन निगम के बांकनेर गांव के सुबह और शाम के स्कूल, पाना उद्यान विद्यालय और शाहदरा उत्तरी जोन के श्रीराम कॉलोनी और गामड़ी के स्कूल की प्रधानाचार्य को नोटिस जारी किए गए।

जर्जर इमारतों को सुधारा जाएगा

अन्य स्कूलों में विभिन्न कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मरम्मत से कार्य से जुड़े हुए फंड तुरंत जारी होंगे। शौचालय, पेयजल व कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था एक महीने में दूर होगी। स्कूलों की जर्जर इमारतों की स्थिति को दो से चार महीने में सुधारा जाएगा।

सभी जोन से कमियों की फाइल मंगवाई

अमित खरखड़ी ने बताया कि निगम के अधीन 1500 से अधिक स्कूल सभी बारह जोन में आते हैं। सभी जोन के स्कूलों की कमियों के संबंध में फाइलें मंगवाई जा चुकी हैं। इस संबंध में समयबद्ध तरीके से सभी जोन के कमियों वाले स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। जहां पर भी लापरवाही सामने आएगी। वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

मांगी जाएगी स्कूलों की स्थिति रिपोर्ट

अमित खरखड़ी ने आगे बताया कि महीने में दो बार स्कूलों की स्थिति की रिपोर्ट भी अधिकारियों के साथ तलब की जाएगी। छात्रों के लिए स्कूलों में अतिरिक्त अन्य कार्यों को लेकर नई योजनाएं शुरू करेंगे।

फंड जारी नहीं हुआ : शिक्षक संगठन

दिल्ली नगर निगम के शिक्षक संगठन, शिक्षक न्याय मंच के अध्यक्ष कुलदीप खत्री ने कहा कि निगम के सभी स्कूलों को प्रत्येक वर्ष 50 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक का रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए फंड जारी होता है। उन्होंने दावा किया कि यह फंड पिछले डेढ़ वर्षों से जारी नहीं हुआ है। यही कारण है कि स्कूलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों में शौचालयों की काफी खराब स्थिति है। वहां पर इस फंड के जारी न हो पाने के कारण सफाई व्यवस्था बाधित है।

अधिकारियों को कई बार सूचित किया

दिल्ली नगर निगम के शिक्षक संगठन, शिक्षक न्याय मंच के अध्यक्ष कुलदीप खत्री ने यह भी कहा कि स्कूलों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की भी मांग लंबे समय से कर रहे हैं। प्रधानाचार्यों ने शिक्षा विभाग को निगम के एकीकरण के बाद पिछले ढाई वर्षों में कई बार इन समस्याओं से अवगत कराया। इस पर ठोस कार्रवाई न हो पाने के कारण स्कूलों की स्थिति खराब होती जा रही है। इस संबंध में अधिकारियों को कई बार सूचित भी किया गया है।