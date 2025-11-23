SIR में लापरवाही पर ऐक्शन; गौतमबुद्धनगर जिले में 60 सरकारी कर्मचारियों पर केस
गौतमबुद्धनगर जिले में एसआईआर की प्रक्रिया में लापरवाही के कई मामले सामने आए हैं। इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में चुनाव ऑफिस से मिली शिकायतों के आधार पर 4 केस दर्ज किए गए हैं।
गौतमबुद्धनगर जिले में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस काम में लापरवाही को लेकर गौतम बुद्ध नगर के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में चुनाव ऑफिस से मिली शिकायतों के आधार पर लगभग चार केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में जॉइंट सीपी नोएडा राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि लगभग चार केस दर्ज किए गए हैं। इसमें अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाने वाले 60 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जॉइंट सीपी नोएडा राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि गौतमबुद्धनगर जिले के कई थानों पर निर्वाचन कार्यालयों से तहरीर मिली है। इन शिकायतों में कर्मचारियों पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के आरोप लगे हैं। शिकायतों में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों के निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण निर्वाचन का काम प्रभावित हो रहा है।
जॉइंट सीपी नोएडा राजीव नारायण मिश्रा ने आगे बताया कि इसके संबंध में केस दर्ज किए गए हैं।लगभग चार केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 60 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर शासकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के आरोप लगे हैं। इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बाद कार्रवाई की जा रही है।
इस बीच नोएडा सेक्टर-122 आरडब्ल्यूए ने कई शिकायतें दी हैं। इनमें कहा गया है कि नोएडा सेक्टर-122 में निवासियों को फार्म नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि उनका बीएलओ से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है।
इस वजह से आम निवासियों की परेशानी बढ़ रही है। लोगों का यह भी कहना है कि बीएलओ के पास नया मतदाता और संशोधन के लिए फार्म नहीं मिल पा रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जाए ताकि वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखने में आसानी से हो सके। लोगों का कहना है कि उनको अपने बीएलओ की जानकारी प्राप्त करके अलग-अलग बीएलओ से संपर्क करना पड़ रहा है।