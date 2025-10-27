गरीब रेहड़ी-फड़ियों वालों पर बुलडोजर चलाने वाले हरियाणा के ACP पर गिरी गाज, हो गया यह ऐक्शन

संक्षेप: DGP ने मामले को लेकर कहा कि ACP दिनेश अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर हैं। दर्जनों मेडल जीतकर खेल कोटे से पुलिस में भर्ती हुए हैं। उनके सामने सड़क को सड़क बनाए रखने का काम था, जो मिला उसी से अतिक्रमण हटाने लगे।

हरियाणा के बहादुरगढ़ में सड़क किनारे बैठे रेहड़ी-फड़ी वालों को खदेड़ने और सब्जी-खिलौनों की दुकानों को बुलडोजर से हटाने वाले एसीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार पर आ​खिरकार कार्रवाई हो गई है। उन्हें झज्जर हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया गया है। झज्जर की पुलिस कमिश्नर राजश्री सिंह ने इस बाते में पुष्टि की है। दिनेश कुमार ने फरवरी 2025 में बहादुरगढ़ में एसीपी का पदभार संभाला ​था। इससे पहले वह शहर में ट्रैफिक SHO रह चुके हैं। तब भी उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। वार्ड 27 के पार्षद के बेटे के साथ विवाद के बाद जुलाई, 2023 में उनका तबादला कर दिया गया था।

ताजा प्रकरण में विवाद इतना बढ़ गया ​​​था कि प्रदेश के DGP ओपी सिंह और झज्जर के DCP मयंक मिश्रा तक को सफाई देनी पड़ गई थी। जबकि झज्जर की पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह ने ACP ट्रैफिक दिनेश कुमार से जुड़े इसी मामले को लेकर रविवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा था कि 'जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम गरीबों का, मुफलिसों का और परेशान लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं। हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करते हैं। एसीपी दिनेश कुमार एक रिकॉर्ड होल्डर स्पोर्टस्पर्सन हैं। उनकी मंशा किसी को दुख देने की नहीं है, फिर भी हम आश्वासन देते हैं कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। जनता से, दुकानदारों से और रेहड़ी वालों से ये उम्मीद है कि ये सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे जिससे सड़क से गुजरने वाले लोगों को असुविधा नहीं होगी और हर का आवागमन अत्यंत सुरक्षित रहेगा।'

ACP ने खुद शेयर किया वीडियो, ट्रोल हुए तो हटाया यह कार्रवाई बहादुरगढ़ के पटेल नगर में 200 फुटा रोड पर की गई थी। सोशल मीडिया पर बुलडोजर कार्रवाई का ये वीडियो खुद ACP दिनेश ने शेयर किया था। इसमें वह बुलडोजर से रेहड़ी-फड़ी वालों को सड़क किनारे से हटाते दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे थे और ACP दिनेश और हरियाणा पुलिस की इस कार्रवाई को गरीबों पर जुल्म बता रहे थे। कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया। विवाद बढ़ने के बाद ACP दिनेश ने वीडियो हटा दिया लेकिन तब तक लाखों लोग इसे देख और साझा कर चुके थे।

DGP ने लिखा- तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने वीडियो से मचे बवाल के बीच सोमवार को हरियाणा के DGP को सफाई देनी पड़ी। DGP ओपी सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट में लिखा, ‘बहादुरगढ़ में सब्जी वालों को सड़क से हटाने की कार्रवाई पर मैंने DCP बहादुरगढ़ और CP झज्जर से बात की है। ACP दिनेश अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर हैं। दर्जनों मेडल जीतकर खेल कोटे से पुलिस में भर्ती हुए हैं। उनके सामने सड़क को सड़क बनाए रखने का काम था, जो मिला उसी से अतिक्रमण हटाने लगे। जब सब्जी की टोकरी पर बुलडोजर चले तो कहानी तो बननी ही थी। मैंने CP को कहा है कि फील्ड ऑफिसर को कैमरे से भरे वातावरण में अपना काम सावधानी से करने की ट्रेनिंग दिलाएं। पुलिस का काम ही कुछ ऐसा है।’

इसके साथ ही उन्होंने एक शायरी भी पोस्ट की- 'मुख़्तसर सी ज़िन्दगी के अजीब से अफसाने हैं, यहां तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं।' वहीं, झज्जर के DCP मयंक मिश्रा ने कहा कि पुलिस का इरादा सही था लेकिन जो तरीका अपनाया गया था, वह गलत हो गया। DGP ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि 'ACP दिनेश को भविष्य में सतर्क रहने के लिए कहा गया है।'