गाजियाबाद में ऑफिस में हीटर जलाकर बैठे ACP हुए बेहोश, रूम का ऑक्सीजन घटने बिगड़ी तबीयत

संक्षेप: गाजियाबाद में अपने ऑफिस में हीटर जलाकर बैठे एसीपी ट्रैफिक की तबीयत बिगड़ गई। वह बेहोश होकर कुर्सी से नीचे गिर पड़े। सुरक्षाकर्मी अंदर गया तो घटना का पता चला, जिसके बाद एसीपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गाजियाबाद में अपने ऑफिस में हीटर जलाकर बैठे एसीपी ट्रैफिक की तबीयत बिगड़ गई। वह बेहोश होकर कुर्सी से नीचे गिर पड़े। सुरक्षाकर्मी अंदर गया तो घटना का पता चला, जिसके बाद एसीपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हीटर से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एसीपी की तबीयत बिगड़ी। उन्हें देर रात अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के मुताबिक, एसीपी ट्रैफिक जियाउद्दीन अहमद शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित अपने दफ्तर में बैठे थे। सर्दी से बचाव के लिए उन्होंने दफ्तर में हीटर जलाया हुआ था। बताया जा रहा है कि सर्दी के कारण उनके ऑफिस रूम का दरवाजा और खिड़की बंद थे। इसके चलते उनके कमरे का तापमान बढ़ गया। इस दौरान काम करते वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर कुर्सी से नीचे गिर पड़े।

जिस समय यह घटना घटी उस समय उनके दफ्तर में कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। कुछ समय बाद उनका सुरक्षाकर्मी अंदर गया तो उसने एसीपी जियाउद्दीन अहमद को बेहोश देखा और शोर मचाया। इसके बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में उन्हें नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सूचना मिलने पर डीसीपी और पुलिस के अन्य अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से एसीपी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। देखते ही देखते ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कार्यालय से जुड़े पुलिस कर्मचारियों का भी अस्पताल पर तांता लग गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डॉक्टरों ने प्रथमदृष्टया हीटर से दफ्तर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण एसीपी की तबीयत बिगड़ने का अंदेशा जताया है।

डॉक्टर का कहना है कि समय रहते अस्पताल पहुंचने से एसीपी की हालात नियंत्रण में है। इलाज के बाद स्वास्थ्य बेहतर होने के बाद एसीपी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

वेंटिलेशन रखना बेहद जरूरी : डॉक्टर मरियम अस्पताल के प्रभारी डॉ. वीपी जिंदल के अनुसार बंद कमरे में हीटर चलाने से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इससे सिरदर्द, चक्कर आना, थकान, त्वचा और आंखों का सूखना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस जमा होने का खतरा भी रहता है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में हीटर का उपयोग करते समय कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखना बेहद जरूरी है।

इन बातों का ध्यान रखें ● कमरे में थोड़ी हवा (वेंटिलेशन) की सुविधा जरूर होनी चाहिए।

● हीटर चलाने से कमरे की हवा सूख जाती है, इसलिए पानी का बर्तन रखें।

● ज्वलनशील चीजों को दूर रखें।

● रात में हीटर बंद कर सोएं।

● बच्चों/बुजुर्गों का खास ध्यान रखें।