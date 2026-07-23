सिर, कंधे और निचले अंगों में चोट, कान से निकला खून; ACP विवेक भगत पर जंतर-मंतर के पास टूटा कहर
दिल्ली के जंतर-मंतर के पास लगी भीड़ बढ़ती जा रही है। इस दौरान कई बार हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। मंगलवार की रात एसीपी विवेक भगत को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज करवाने के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं।
दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। 20 जुलाई को पुलिस के लाठीचार्ज के बाद अब लगातार पत्थरबाजी और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस दौरान कई वीडियो सामने आए हैं, जब जंतर-मंतर और आसपास के इलाके में जुटी भीड़ हिंसा करती हुई दिख रही है। इस दौरान पुलिसवालों पर भी हमला हुआ है। कनॉट प्लेस में मंगलवार को एसीपी पर हमला हुआ, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। एसीपी का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।
कहां-कहां लगी चोट
मिली जानकारी के अनुसार, कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत को कल रात जंतर-मंतर के पास पत्थरबाजी की खबर के बाद डॉ. राम मनोहर लोहिया (RML) हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि उनके कंधे के साथ-साथ ऊपरी और निचले दोनों अंगों पर कई चोट के निशान थे और पैरिएटो-ऑक्सिपिटल हिस्से (सिर के पिछले हिस्से) पर सूजन थी। इस दौरान एसीपी ने डॉक्टर से कान से खून बहने और उल्टी होने की भी बात बताई। सर्जरी डिपार्टमेंट में इलाज कर रही टीम ने उनकी जांच की और ज़रूरी मेडिकल केयर दी। इसके बाद, मरीज़ ने एम्स, नई दिल्ली में आगे का इलाज जारी रखने की इच्छा जताई और जरूरी मेडिकल जांच के बाद रिक्वेस्ट पर आरएमएल हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है।
बुधवार रात हुई पत्थरबाजी के बाद दिल्ली पुलिस ऐक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मामले पुलिस ने जवान को अस्पताल पहुंचाने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें एसीपी विवेक भगत बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इस मामले की जांच की जा रही है।
बता दें कि जंतर-मंतर और इसके आसपास के इलाकों में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। यहां प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लगातार हो रही नारेबाजी के बीच-बीच में हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। पुलिस पर हमले के बाद सक्रियता और बढ़ा दी गई है।
बुधवार रात हुई पत्थरबाजी में कई पुलिसवाले घायल हुए हैं। इस दौरान ड्यूटी पर जा रहे नंद किशोर सिंह पर भी हमला हुआ, जिससे उनके सिर में चोट आई है। इस मामले पर बात करते हुए नंद किशोर सिंह ने बताया कि कल रात को मैं ड्यूटी पर जा रहा था। इस दौरान मैंने अपनी बाइक हनुमान मंदिर के पास पार्क करके जा रहा था, इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवक इकट्ठा हुए और पुलिस के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कहा कि छात्र समझकर उन्होंने उन्हें नारेबाजी करने दी। सिंह ने बताया कि थोड़ी देर में जब मैं उधर से गुजरने लगा, तभी 100 से ज्यादा संख्या में युवक बाहर आए और उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर भाग आए।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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