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सिर, कंधे और निचले अंगों में चोट, कान से निकला खून; ACP विवेक भगत पर जंतर-मंतर के पास टूटा कहर

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली के जंतर-मंतर के पास लगी भीड़ बढ़ती जा रही है। इस दौरान कई बार हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। मंगलवार की रात एसीपी विवेक भगत को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज करवाने के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं।

सिर, कंधे और निचले अंगों में चोट, कान से निकला खून; ACP विवेक भगत पर जंतर-मंतर के पास टूटा कहर

दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। 20 जुलाई को पुलिस के लाठीचार्ज के बाद अब लगातार पत्थरबाजी और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस दौरान कई वीडियो सामने आए हैं, जब जंतर-मंतर और आसपास के इलाके में जुटी भीड़ हिंसा करती हुई दिख रही है। इस दौरान पुलिसवालों पर भी हमला हुआ है। कनॉट प्लेस में मंगलवार को एसीपी पर हमला हुआ, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। एसीपी का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

कहां-कहां लगी चोट

मिली जानकारी के अनुसार, कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत को कल रात जंतर-मंतर के पास पत्थरबाजी की खबर के बाद डॉ. राम मनोहर लोहिया (RML) हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि उनके कंधे के साथ-साथ ऊपरी और निचले दोनों अंगों पर कई चोट के निशान थे और पैरिएटो-ऑक्सिपिटल हिस्से (सिर के पिछले हिस्से) पर सूजन थी। इस दौरान एसीपी ने डॉक्टर से कान से खून बहने और उल्टी होने की भी बात बताई। सर्जरी डिपार्टमेंट में इलाज कर रही टीम ने उनकी जांच की और ज़रूरी मेडिकल केयर दी। इसके बाद, मरीज़ ने एम्स, नई दिल्ली में आगे का इलाज जारी रखने की इच्छा जताई और जरूरी मेडिकल जांच के बाद रिक्वेस्ट पर आरएमएल हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है।

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बुधवार रात हुई पत्थरबाजी के बाद दिल्ली पुलिस ऐक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मामले पुलिस ने जवान को अस्पताल पहुंचाने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें एसीपी विवेक भगत बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इस मामले की जांच की जा रही है।

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बता दें कि जंतर-मंतर और इसके आसपास के इलाकों में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। यहां प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लगातार हो रही नारेबाजी के बीच-बीच में हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। पुलिस पर हमले के बाद सक्रियता और बढ़ा दी गई है।

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बुधवार रात हुई पत्थरबाजी में कई पुलिसवाले घायल हुए हैं। इस दौरान ड्यूटी पर जा रहे नंद किशोर सिंह पर भी हमला हुआ, जिससे उनके सिर में चोट आई है। इस मामले पर बात करते हुए नंद किशोर सिंह ने बताया कि कल रात को मैं ड्यूटी पर जा रहा था। इस दौरान मैंने अपनी बाइक हनुमान मंदिर के पास पार्क करके जा रहा था, इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवक इकट्ठा हुए और पुलिस के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कहा कि छात्र समझकर उन्होंने उन्हें नारेबाजी करने दी। सिंह ने बताया कि थोड़ी देर में जब मैं उधर से गुजरने लगा, तभी 100 से ज्यादा संख्या में युवक बाहर आए और उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर भाग आए।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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