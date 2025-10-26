Hindustan Hindi News
कॉलेज जा रही DU की छात्रा पर एसिड अटैक, 3 लड़कों ने किया हमला

कॉलेज जा रही DU की छात्रा पर एसिड अटैक, 3 लड़कों ने किया हमला

संक्षेप: दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज की एक छात्रा पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। पीड़िता उत्तर-पश्चिम दिल्ली स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा बताई जा रही है।

Sun, 26 Oct 2025 08:19 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। पीड़िता उत्तर-पश्चिम दिल्ली स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा बताई जा रही है। घटना सुबह करीब 10 बजे की है जहां कॉलेज परिसर से कुछ ही दूरी पर पीड़िता पर एसिड फेंका गया।

पीड़िता के मुताबिक वह रविवार सुबह एक्सट्रा क्लास के लिए कॉलेज गई थी। तभी एक शख्स अपने साथियों के साथ आया और उस पर तेजाब फेंक दिया। पीड़िता ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की लेकिन उसके दोनों हाथ घायल हो गए।

पीड़िता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वह सेकेंड ईयर की छात्रा है और एक एक्स्ट्रा कक्षा के लिए अशोक विहार स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज गई थी। जब वह कॉलेज की ओर जा रही थी, तभी उसका परिचित मुकुंदपुर निवासी जितेंद्र अपने साथियों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया।

ईशान ने कथित तौर पर अरमान को एक बोतल दी, जिसने उस पर तेजाब फेंक दिया। पीड़िता ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ घायल हो गए। आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने आगे बताया कि जितेंद्र उसका पीछा करता था और लगभग एक महीने पहले उनके बीच तीखी बहस हुई थी।

क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़िता बयान और चोटों के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

