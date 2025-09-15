मां के साथ रहने वाला ही करता रहा तीनों बेटियों का रेप, फिर कैसे हुई दरिंदे को 20 साल की जेल?

20 साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी पीडित तीन सगी बहनों की मां के साथ ही रहता था। इस मामले में पीड़ित बहनों की मां को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।

गाजियाबाद में तीन सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो अदालत ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। सजा के साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी पीडित तीन सगी बहनों की मां के साथ ही रहता था। इस मामले में पीड़ित बहनों की मां को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।

नानी ने दर्ज कराई थी शिकायत पॉक्सो कोर्ट तृतीय के विशेष सरकारी वकील सतीश शर्मा ने बताया कि पीड़ित तीन बहनों की नानी ने छह अप्रैल 2022 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया कि उसकी बेटी के साथ काम करने वाला मुकेश कुमार नाम का युवक उसके साथ रहने लगा था। उनके साथ ही उसकी तीन नातिन भी रहती थी।

मां बोली, किसी को मत बताना आरोप है कि मुकेश उनकी तीनों नातिनों के साथ दुष्कर्म करता था। जब तीनों ने यह बात अपनी मां को बताई तो मां ने उसकी बात नहीं मानी और बोला कि यह बात किसी को मत बताना। तीनों बहनों ने इस मामले की जानकारी अपनी नानी को बताई। इसके बाद तीनों पीडिताओं की नानी ने थाने में अपनी बेटी राजकुमारी एवं आरोपी मुकेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

बेटी ने केस वापस लेने को करी लड़ाई नानी ने आरोप लगाया कि मुकादमा दर्ज कराने के बाद उसकी बेटी राजकुमारी उसके घर आई और उससे लड़ाई करने लगी और केस वापस करने को कहा। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट तृतीय के विशेष न्यायाधीश लाल बाबू यादव की अदालत में इस मामले को लेकर अंतिम सुनवाई हुई।

कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, मां को किया दोषमुक्त इस मामले में पीड़िताओं की तरफ से आठ गवाह अदालत में पेश किए गए। अदालत ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर तीन बहनों के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मुकेश कुमार को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं पीडिताओं की मां राजकुमारी को दोषमुक्त करार दिया।