शख्स की हत्या कर उसे बेटा बताकर हड़पा 72 लाख का बीमा; 16 साल बाद ऐसे खुला राज
आगरा में युवक की हत्या कर उसे बेटा बातर फर्जी तरीके से गाजियाबाद की एलआईसी से 72 लाख रुपये का बीमा क्लेम लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बीमा कंपनी की ओर से सिहानी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे में भारतीय जीवन बीमा निगम की मॉडल टाउन शाखा के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि गौतमबुद्धनगर के भट्ठा पारसौल निवासी अनिल सिंह ने साल 2003 से 2006 तक चार बीमा पालिसी कराई।
फिर साल 2006 में विजयपाल सिंह ने बीमा कंपनी को सूचित किया कि उनके बेटे अनिल की आगरा में सड़क हादसे में जलकर मौत हो गई है। इसके बाद बीमा कंपनी ने करीब 72 लाख रुपये का भुगतान विजयपाल सिंह को कर दिया। साल 2023 में अहमदाबाद पुलिस ने एक फर्जीवाड़े में अनिल सिंह को गिरफ्तार किया, तब उसकी हत्या की झूठी कहानी का पता चला। अहमदाबाद पुलिस की सूचना पर बीते साल आगरा के रकाबगंज थाने में युवक की हत्या का केस दर्ज किया गया।
जांच में सामने आया कि अनिल सिंह की मौत हुई ही नहीं थी। 30 जुलाई 2006 को विजयपाल सिंह, उनके बेटे अभय सिंह और अन्य साथियों ने एक मानसिक रूप से बीमार युवक का अपहरण किया। अनिल सिंह के कपड़े पहनाए गए और फिर कार में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। यह पूरी साजिश बीमा राशि हड़पने के लिए रची गई थी। अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर सिहानी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है।