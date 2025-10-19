Hindustan Hindi News
शख्स की हत्या कर उसे बेटा बताकर हड़पा 72 लाख का बीमा; 16 साल बाद ऐसे खुला राज

संक्षेप: आगरा में युवक की हत्या कर उसे बेटा बातर फर्जी तरीके से गाजियाबाद की एलआईसी से 72 लाख रुपये का बीमा क्लेम लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बीमा कंपनी की ओर से सिहानी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है।

Sun, 19 Oct 2025 05:58 PMAditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
आगरा में युवक की हत्या कर उसे बेटा बातर फर्जी तरीके से गाजियाबाद की एलआईसी से 72 लाख रुपये का बीमा क्लेम लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बीमा कंपनी की ओर से सिहानी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे में भारतीय जीवन बीमा निगम की मॉडल टाउन शाखा के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि गौतमबुद्धनगर के भट्ठा पारसौल निवासी अनिल सिंह ने साल 2003 से 2006 तक चार बीमा पालिसी कराई।

फिर साल 2006 में विजयपाल सिंह ने बीमा कंपनी को सूचित किया कि उनके बेटे अनिल की आगरा में सड़क हादसे में जलकर मौत हो गई है। इसके बाद बीमा कंपनी ने करीब 72 लाख रुपये का भुगतान विजयपाल सिंह को कर दिया। साल 2023 में अहमदाबाद पुलिस ने एक फर्जीवाड़े में अनिल सिंह को गिरफ्तार किया, तब उसकी हत्या की झूठी कहानी का पता चला। अहमदाबाद पुलिस की सूचना पर बीते साल आगरा के रकाबगंज थाने में युवक की हत्या का केस दर्ज किया गया।

जांच में सामने आया कि अनिल सिंह की मौत हुई ही नहीं थी। 30 जुलाई 2006 को विजयपाल सिंह, उनके बेटे अभय सिंह और अन्य साथियों ने एक मानसिक रूप से बीमार युवक का अपहरण किया। अनिल सिंह के कपड़े पहनाए गए और फिर कार में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। यह पूरी साजिश बीमा राशि हड़पने के लिए रची गई थी। अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर सिहानी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
