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मुक्केबाज भिंडा की हत्या में शामिल आरोपी गिरफ्तार, 'ठेकेदार गिरोह' का है गुर्गा- 8 महीने से था फरार

May 06, 2026 05:25 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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आरोपी 'ठेकेदार गिरोह' का गुर्गा है। आरोपी बीते 8 महीने से खुदको बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा था। पुलिस ने आखिरकार आरोपी सुमित राणा उर्फ छोटू को आदर्श नगर से गिरफ्तार कर लिया है।

मुक्केबाज भिंडा की हत्या में शामिल आरोपी गिरफ्तार, 'ठेकेदार गिरोह' का है गुर्गा- 8 महीने से था फरार

दिल्ली पुलिस ने नेशनल लेवल के मुक्केबाज विकास डागर उर्फ भिंडा की हत्या में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 'ठेकेदार गिरोह' का गुर्गा है। आरोपी बीते 8 महीने से खुदको बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा था। पुलिस ने आखिरकार आरोपी सुमित राणा उर्फ छोटू को आदर्श नगर से गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ''राणा सोनू गिरोह का सदस्य है। इस गिरोह को 'ठेकेदार गिरोह' नाम से भी जाना जाता है। बाबा हरिदास नगर थाने में 30 जुलाई, 2025 को दर्ज किये गये एक मामले में उसकी तलाश थी।'' पुलिस के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर के चैंपियन और नजफगढ़ के नांगली सकरावती के निवासी विकास भिंडा की 29 जुलाई, 2025 को कथित तौर पर पुरानी दुश्मनी के चलते पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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पुलिस का कहना है कि बाबा हरिदास नगर इलाके में विकास पर हुए इस हमले में चार आरोपी विकास दहिया उर्फ ​​सोनू ठेकेदार, आकाश गहलोत, कृष्ण और सुमित राणा शामिल थे। पुलिस ने बताया कि सोनू ने कथित तौर पर मुक्केबाज पर गोली चलाई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

अधिकारी ने बताया, ''जांच के दौरान आकाश को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। बाद में 18 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली की एक अदालत ने फरार आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया।'' इस साल 12 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरोह के सरगना सोनू ठेकेदार को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया।

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बाद में पुलिस को पता चला कि राणा पंजाब के जिरकपुर में है लेकिन पुलिस के छापा मारने से पहले ही वह वहां से भाग निकला। इसके बाद अपराध शाखा को एक गुप्त सूचना मिली और उसने राणा को दिल्ली के आदर्श नगर में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, राणा ने कथित तौर पर साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार की और पुलिस को बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अपने साथियों की मदद से अलग-अलग राज्यों में लगातार ठिकाने बदलता रहता था।

पुलिस ने बताया कि राणा होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा धारक है और उसने 2016 से 2021 तक मलेशिया में पढ़ाई एवं काम किया, जिसके बाद वह दुबई चला गया, जहां उसने एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। पुलिस के मुताबिक वह जुलाई 2025 में दिल्ली लौटा और कथित तौर पर अपने चचेरे भाई सोनू ठेकेदार के साथ मिलकर इलाके में अपना दबदबा कायम करने और स्थानीय व्यापारियों से जबरन वसूली करने लगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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