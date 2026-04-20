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गाजियाबाद एनकाउंटर में मारा गया जसीम था जल्लाद, 4 साल की भांजी को आइसक्रीम के बहाने हवस का शिकार बनाया और मार डाला

Apr 20, 2026 10:23 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर किए गए हैवान ने आइसक्रीम के बहाने ले जाकर ना सिर्फ बच्ची संग अपनी हवस मिटाई बल्कि उसकी जान तक ले ली। पुलिस ने एक एनकाउंटर में आरोपी मामा को ढेर कर दिया है।

गाजियाबाद एनकाउंटर में मारा गया जसीम था जल्लाद, 4 साल की भांजी को आइसक्रीम के बहाने हवस का शिकार बनाया और मार डाला

4 साल की वह मासूम बच्ची जिसे मामा-मामा कहती थी वह इतना बड़ा कसाई निकलेगा यह किसी ने सोचा नहीं था। गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर किए गए हैवान ने आइसक्रीम के बहाने ले जाकर ना सिर्फ बच्ची संग अपनी हवस मिटाई बल्कि उसकी जान तक ले ली। दुष्कर्म और हत्या के आरोपी मामा को स्वाट टीम और टीला मोड़ थाना पुलिस ने रविवार रात बंथला नहर के पास मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उसके दो साथी फरार हो गए। दो पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस को तीन तमंचे, कारतूस, खोखे और बाइक बरामद हुई है।

टीला मोड़ थाना क्षेत्र में 11 अप्रैल को दोपहर लगभग 12 बजे सगे मामा ने अपनी चार साल की भांजी को उसके घर के बाहर से आइसक्रीम दिलवाने का लालच देकर अगवा कर लिया था। आरोपी बच्ची को कमरे पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी बच्ची के शव को कंधे पर लादकर कमरे से निकला और शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में 80 फुटा रोड पर कचरे के ढेर के पास खड़ी कार के नीचे छिपाकर फरार हो गया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को वहां से बरामद कर लिया। पोस्टमॉर्टम में दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। बच्ची के नाजुक अंगों पर भी दरिंदगी के निशान मिले थे।

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भागने की फिराक में था जसीम

परिजनों की तहरीर पर सगे मामा जसीम उर्फ छोटू निवासी सिसौली मुजफ्फरनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी। दो दिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। अपर पुलिस उपायुक्त अपराध पीयूष सिंह ने बताया कि रविवार देर शाम सूचना मिली की आरोपी भागने की फिराक में है और टीला मोड़ क्षेत्र में ही छिपा है। वह बंथला नहर के पास किसी से मिलने जाने वाला है।

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कैसे हुआ एनकाउंटर

क्राइम ब्रांच, स्वाट टीम और टीला मोड़ थाना पुलिस ने दिल्ली जाने वाले कई रास्तों पर जांच शुरू की। देर रात बंथला नहर वाले रास्ते पर पुलिस को एक बाइक पर तीन लोग आते दिखे। पुलिस ने बाइक को रुकने का इशारा लिया। आरोपियों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा किया तो बाइक सवारों ने पुलिस पर गोली चला दी। इसमें स्वाट टीम के दो मुख्य आरक्षी इकबाल और अमित गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। पुलिस की गोली लगने से एक बाइक सवार गिर गया, जबकि दो अन्य बाइक छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायल आरोपी को अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन इस दौरान ही आरोपी ने दम तोड़ दिया।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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