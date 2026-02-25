अरुणाचल की तीन महिलाओं के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार; AC को लेकर हुआ था विवाद
दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाओं के खिलाफ नस्ली टिप्पणियां करने और आपराधिक धमकी के मामले में रूबी जैन और उनके पति हर्ष को भी गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाओं के खिलाफ नस्ली टिप्पणियां करने और आपराधिक धमकी के मामले में रूबी जैन और उनके पति हर्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। कपल ने किराये के मकान में एयर कंडीशनर लगवाने के दौरान हुए विवाद को लेकर अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाओं को अपमानित करने औऱ धमकाने का आरोप है। पुलिस ने बताया था कि आरोपी दंपति-हर्ष सिंह और रूबी जैन-के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और धर्म, जाति आदि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने से जुड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
घटना 20 फरवरी को दोपहर लगभग 3:30 बजे उस समय हुई, जब महिलाओं ने चौथी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में एयर कंडीशनर लगवाने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एयर कंडीशनर लगाने के लिए ड्रिलिंग की प्रक्रिया के दौरान धूल और सीमेंट के छोटे-छोटे टुकड़े नीचे की मंजिल पर गिर गए, जिस पर वहां रहने वाले हर्ष और उसकी पत्नी रूबी ने आपत्ति जताई। अधिकारी के मुताबिक, महिलाओं ने आरोप लगाया कि धूल और सीमेंट के टुकड़े गिरने को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते झगड़े में बदल गई और दंपति ने उन्हें एवं पूर्वोत्तर समुदाय को निशाना बनाते हुए अपशब्द कहे और नस्ली टिप्पणियां कीं।
'मेरी मां की तस्वीरों से छेड़छाड़ की जा रही'
इससे पहले पति हर्ष ने माफी मांगते हुए कहा था कि हम दिल्ली पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस और भारतीय न्यायपालिका हमारे साथ खड़ी हैं और निष्पक्ष जांच के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट करेंगी। हमें वाकई शर्मिंदगी है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन यह गुस्से में कही गई बात थी। हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं सोशल मीडिया यूजर्स से अनुरोध करता हूं कि वे कहानी के दोनों पक्षों को सुनें। हमारे कोई सिंह नहीं है। हमारी संपत्ति पर हमला हो रहा था और मेरे एक आदमी पर हमला होने वाला था। महिला के आने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। कृपया मीडिया ट्रायल न करें, मुझे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमें जो भी सजा मिलेगी, हम उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने आगे कहा, मुझे सोशल मीडिया पर मेरी मां की अश्लील, छेड़छाड़ की गई तस्वीरें भेजी जा रही हैं, हमारे परिवार और पेशे को इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्वोत्तर के सभी लोगों से माफी मांगता हूं।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो
बता दें, सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर घटना से जुड़ा वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में आरोपी महिला को पीड़ित महिलाओं को कथित तौर पर मोमो और 500 रुपये में मसाज पार्लर में काम करने वाली धंधेवाली कहते हुए सुना जा सकता है। इसमें आरोपी महिला को पीड़ित महिलाओं से कथित तौर पर यह कहते हुए भी देखा जा सकता है, क्या तुम यहां धंधा करने आई हो। क्या तुमने घर पर मसाज पार्लर खोल लिया है?
झगड़े के समय एक पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद था। वीडियो में उसे भी मामले में हस्तक्षेप करते हुए और स्थिति को शांत करने का प्रयास करते हुए देखा जा सकता है। इसमें आरोपी हर्ष भी पीड़ित महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में आरोपी महिला को पीड़ित महिलाओं से यह भी कहते हुए देखा जा सकता है कि वे जिस आदमी से बात कर रही हैं, वह एक बड़े नेता का बेटा है।
इसमें एक पीड़िता को यह कहते हुए देखा जा सकता है, सबने सुना कि तुमने मेरे चरित्र के बारे में क्या कहा है। तुमने मुझ पर शराब पीने का झूठा आरोप लगाया है। जाओ मेरे कमरे की तलाशी लो, अगर तुम्हें वहां कोई बोतल मिल जाए तो। वीडियो में आरोपी दंपति को पीड़ित महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर गटरछाप शब्द का इस्तेमाल करते हुए और यह कहते हुए भी देखा जा सकता है कि जाओ और मोमो बेचो, पूर्वोत्तर के लोग बेकार हैं।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के सिलसिले में आरोपी दंपति के खिलाफ मालवीय नगर थाने में बीएनएस की धारा 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कार्य), 351(2) (आपराधिक धमकी), 3(5) (सामान्य इरादा) और 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव के खिलाफ हानिकारक कार्य करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 196 संज्ञेय अपराध से जुड़ी एक गैर-जमानती धारा है।
