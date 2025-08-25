CM रेखा गुप्ता की हत्या का था इरादा, राजेश खिमजी पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाल ही में हुए हमले के मुख्य आरोपी राजेश खिमजी ने कथित तौर पर उनकी हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी के दोस्त तहसीन सैयद को साजिश के बारे में पता था और वह हमले से पहले लगातार उसके संपर्क में था।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजी मुख्यमंत्री की हत्या की योजना बनाकर आया था। हालांकि, जब उसने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान भारी पुलिस बल तैनात देखा तो चाकू फेंक दिया। उन्होंने बताया कि चाकू सिविल लाइंस इलाके से बरामद किया गया है।

इस साजिश में शामिल उसके साथी तहसीन सैयद को शुक्रवार रात गुजरात के राजकोट से आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया। तथ्यों की पुष्टि के लिए खिमजी से उसका आमना-सामना कराया गया। उसे रविवार को हिरासत में लिया गया।

खिमजी ने कथित तौर पर गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास का एक वीडियो सैयद को भेजा था। सैयद ने उसे 2000 रुपये भेजे थे। बुधवार को सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पर कथित हमले से पहले वह लगातार खिमजी के संपर्क में था।

ऑटोरिक्शा चालक खिमजी के खिलाफ राजकोट के भक्तिनगर थाने में 2017 से 2024 के बीच मारपीट और शराब रखने के 5 मामले दर्ज हैं। खिमजी को 2021 में बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत एक बार देश निकाला भी दिया गया था।

2017 के एक मामले के तथ्यों के अनुसार, खिमजी ने एक आदमी के सिर पर तलवार से वार किया और कपड़े धोने वाले बैट से उसकी पिटाई की। 2022 में अपनी पत्नी से झगड़े के बाद उसने परिवार के सदस्यों को डराने के लिए ब्लेड से अपने सिर पर वार किया था। तब उसे 9 टांके लगे थे।

खिमजी अवैध शराब की तस्करी में भी शामिल था। दिल्ली पुलिस सीएम गुप्ता पर हमले के सिलसिले में 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है, जिनमें राजकोट में खिमजी के दोस्त और परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।

खिमजी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने आवारा कुत्तों को दूसरे स्थानों पर भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ यहां रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की योजना भी बनाई थी।

एक पुलिस सूत्र ने बताया कि जरूरत पड़ने पर उसे जांच के सिलसिले में राजकोट स्थित उसके पैतृक स्थान भी ले जाया जा सकता है। खिमजी का मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमले से पहले उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी डिलीट तो नहीं की थी।