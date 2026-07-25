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ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 6 साल के मासूम की मौत, पिता हैं सेंट्रल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा, यूपी
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स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि सोसाइटी के आसपास लंबे समय से गहरे गड्ढे खुले पड़े हैं, जिनमें बारिश का पानी भर जाता है। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ।

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ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 6 वर्षीय मासूम की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में हुई इंजीनियर युवराज की मौत के बाद एक और दुखद घटना सामने आई है। यहां कलाधाम सोसाइटी परिसर में खोदे गए एक गहरे गड्ढे में गिरने से शनिवार को छह साल के मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से गड्ढे में पानी भरा हुआ था, इसी दौरान उसमें डूबने से बच्चे की जान चली गई। मृतक की पहचान अव्यान सूर्या के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है, वहीं सोसाइटी के लोगों ने घटना को लेकर विरोध जताते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की कलाधाम सोसाइटी में सिवान यादव परिवार के साथ रहते हैं। सिवान यादव केंद्रीय विद्यालय में उप-प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस के मुताबिक शनिवार की शाम सिवान यादव का छह वर्षीय बेटा अव्यान पार्क में खेल रहा था। इसी बीच बच्चा खेलते समय पार्क के पास खोदे गए एक गहरे गड्ढे में गिर गया और वहां भरे पानी में डूब गया। जब तक लोगों को घटना की जानकारी हुई और बच्चे को बाहर निकाला गया, तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। परिजन तत्काल बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया।

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घटना के बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप

सोसाइटी के लोगों ने घटना में प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि पार्क के इतने करीब गहरा गड्ढा खोदा गया है, लेकिन इसके चारों तरफ बैरिकेड नहीं लगाए गए, जबकि सोसाइटी के बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं। इसके बावजूद भी गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया। लोगों का आरोप है कि प्राधिकरण की लापरवाही ने मासूम की जान ले ली।

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अधिकारियों व एजेंसी की जवाबदेही तय करने को कहा

लोगों ने मांग करते हुए कहा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसी की जवाबदेही तय की जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए खुले गड्ढों को तत्काल भरवाया जाए और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि इंजीनियर युवराज की मौत के बाद भी प्राधिकरण नहीं जागा और प्राधिकरण व प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही यह हादसा हुआ है।

रिपोर्ट- ब्रिजेश कुमार

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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