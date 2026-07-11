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दिल्ली में जर्जर इमारत को ढहाने के दौरान हादसा; दीवार के मलबे में तीन मजदूर दबे, एक की मौत

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम, रजनीश पांडे, दिल्ली
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पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इमारत को तोड़ने का ठेका किसे दिया गया था। पुलिस का कहना है कि जांच में मकान मालिक या ठेकेदार की लापरवाही सामने आने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली में जर्जर इमारत को ढहाने के दौरान हादसा; दीवार के मलबे में तीन मजदूर दबे, एक की मौत

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार स्थित जसोला विहार में एक पुरानी और जर्जर इमारत को गिराने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ध्वस्तीकरण के दौरान इमारत की एक भारी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर वहां काम कर रहे तीन मजदूर मलबे में दब गए। इस दर्दनाक हादसे में 23 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने काम में सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत लापरवाही से हादसे का केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, 10 जुलाई की दोपहर करीब 1:27 बजे पीसीआर को सूचना मिली थी कि जसोला विहार के पॉकेट-1 स्थित प्लॉट संख्या-149 में एक दीवार ढह गई है। सूचना पाते ही सरिता विहार थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पूछताछ में घायल मजदूर नन्नू शर्मा ने बताया कि वे सभी पुराने मकान को तोड़ने का काम कर रहे थे, तभी दीवार गिर गई।

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मलबे की चपेट में नन्नू के अलावा चंदरपाल और 23 वर्षीय विजय आ गए थे। आनन-फानन में सभी को बाहर निकालकर इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद विजय को मृत घोषित कर दिया, जबकि नन्नू और चंदरपाल का इलाज जारी है।

दमकल विभाग के अनुसार, ढहाई जा रही यह इमारत दो मंजिला थी। घटना के बाद पुलिस की क्राइम टीम ने मौके का मुआयना कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि ध्वस्तीकरण के दौरान मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इमारत को तोड़ने का ठेका किसे दिया गया था। पुलिस का कहना है कि जांच में मकान मालिक या ठेकेदार की लापरवाही सामने आने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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उधर एक अन्य घटना में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में दो भाइयों पर चाकुओं और लाठियों से लैस एक समूह ने कथित तौर पर हमला किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हिंसक घटना दो परिवारों के बीच जारी विवाद का नतीजा थी।

पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार रात को हुई, जिसमें मोहम्मद जुबैर कथित तौर पर जिम से लौट रहे थे, तभी मालवीय नगर के एफ-ब्लॉक मार्केट के पास उनकी मुलाकात उनकी अलग रह रही पत्नी रुबाना के भाई से हो गई। विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों परिवारों के अन्य सदस्य भी झगड़े में शामिल हो गए।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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