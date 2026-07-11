दिल्ली में जर्जर इमारत को ढहाने के दौरान हादसा; दीवार के मलबे में तीन मजदूर दबे, एक की मौत
पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इमारत को तोड़ने का ठेका किसे दिया गया था। पुलिस का कहना है कि जांच में मकान मालिक या ठेकेदार की लापरवाही सामने आने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार स्थित जसोला विहार में एक पुरानी और जर्जर इमारत को गिराने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ध्वस्तीकरण के दौरान इमारत की एक भारी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर वहां काम कर रहे तीन मजदूर मलबे में दब गए। इस दर्दनाक हादसे में 23 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने काम में सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत लापरवाही से हादसे का केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, 10 जुलाई की दोपहर करीब 1:27 बजे पीसीआर को सूचना मिली थी कि जसोला विहार के पॉकेट-1 स्थित प्लॉट संख्या-149 में एक दीवार ढह गई है। सूचना पाते ही सरिता विहार थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पूछताछ में घायल मजदूर नन्नू शर्मा ने बताया कि वे सभी पुराने मकान को तोड़ने का काम कर रहे थे, तभी दीवार गिर गई।
मलबे की चपेट में नन्नू के अलावा चंदरपाल और 23 वर्षीय विजय आ गए थे। आनन-फानन में सभी को बाहर निकालकर इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद विजय को मृत घोषित कर दिया, जबकि नन्नू और चंदरपाल का इलाज जारी है।
दमकल विभाग के अनुसार, ढहाई जा रही यह इमारत दो मंजिला थी। घटना के बाद पुलिस की क्राइम टीम ने मौके का मुआयना कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि ध्वस्तीकरण के दौरान मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इमारत को तोड़ने का ठेका किसे दिया गया था। पुलिस का कहना है कि जांच में मकान मालिक या ठेकेदार की लापरवाही सामने आने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उधर एक अन्य घटना में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में दो भाइयों पर चाकुओं और लाठियों से लैस एक समूह ने कथित तौर पर हमला किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हिंसक घटना दो परिवारों के बीच जारी विवाद का नतीजा थी।
पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार रात को हुई, जिसमें मोहम्मद जुबैर कथित तौर पर जिम से लौट रहे थे, तभी मालवीय नगर के एफ-ब्लॉक मार्केट के पास उनकी मुलाकात उनकी अलग रह रही पत्नी रुबाना के भाई से हो गई। विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों परिवारों के अन्य सदस्य भी झगड़े में शामिल हो गए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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