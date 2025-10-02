JNU में रावण के पुतले और दुर्गा विसर्जन जुलूस को लेकर बवाल, फिर भिड़े ABVP व लेफ्ट समर्थक छात्र

अपने बयान में वामपंथी छात्र संगठन ने कहा, 'जेएनयू नफरत और इस्लामोफोबिया की राजनीति को खारिज करता है। साथ ही उसने छात्रों से RSS-ABVP की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ खड़े होने का आह्वान भी किया।

नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गुरुवार को एकबार फिर ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) और वामपंथी छात्र समूहों के बीच जमकर बवाल हुआ है। यह विवाद रावण के पुतले पर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों उमर खालिद व शरजील इमाम की तस्वीर लगाने और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी करने को लेकर हुआ। इस दौरान ABVP ने जहां लेफ्ट समर्थित छात्रों पर विसर्जन जुलूस के दौरान चप्पल दिखाने व पत्थर फेंकने का आरोप लगाया, वहीं वामपंथी संगठन से जुड़े छात्रों ने एबीवीपी पर रावण दहन कार्यक्रम का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए लगाया।

AISA (अखिल भारतीय छात्र संघ) ने ABVP पर राजनीतिक प्रचार के लिए धर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस बारे में जारी एक बयान में आइसा ने कहा कि ABVP रावण दहन का आयोजन कर रही थी, जिसमें JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम को रावण के रूप में दिखाया गया था। बता दें कि ये दोनों छात्र सीएए विरोधी प्रदर्शनों और दिल्ली दंगों की साजिश रचने से संबंधित मामलों में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

आइसा ने इसे इस्लामोफोबिया का परफेक्ट उदाहरण बताते हुए कहा, 'यह इस्लामोफोबिया का एक स्पष्ट और नृशंस प्रदर्शन है, जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण किया जा रहा है।' साथ ही उसने एबीवीपी से पूछा कि उसने नाथूराम गोडसे, गुरमीत राम रहीम सिंह या 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी नेताओं जैसे लोगों को रावण के पुतले पर तस्वीर लगाने के लिए क्यों नहीं चुना।

इस बारे में जारी अपने बयान में आइसा ने कहा, 'जेएनयू नफरत और इस्लामोफोबिया की राजनीति को खारिज करता है। साथ ही उसने छात्रों से RSS-ABVP की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ खड़े होने का आह्वान भी किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर परिसर को अस्थिर करने और इसके सांस्कृतिक वातावरण को विकृत करने की कोशिशें करने के आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए।

ABVP ने लगाया जुलूस पर पथराव का आरोप उधर ABVP ने लेफ्ट छात्र संगठन के समर्थकों पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान चप्पलें दिखानें, अपशब्द कहने व पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया। इस बारे में एक बयान जारी करते हुए ABVP ने कहा, 'आइसा, SFI और DSF जैसे वामपंथी समूहों ने शाम करीब 7 बजे साबरमती टी-पॉइंट के पास दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर अचानक पथराव कर दिया, जिससे कि कई छात्र और छात्राएं घायल हो गए।' JNU में ABVP के अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा, 'यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन पर हमला नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय की उत्सव परंपरा और छात्रों की आस्था पर सीधा हमला है। एबीवीपी किसी भी कीमत पर इस तरह के सांस्कृतिक आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी।' छात्र संगठन ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए भी जानकारी दी।

उधर JNU में ABVP के मंत्री प्रवीण पीयूष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुर्गा विसर्जन जैसे पवित्र कार्य के दौरान इस तरह का पथराव और यहां तक कि छात्राओं पर हमला करना बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। इस मामले में उन्होंने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि वामपंथी विचारधारा से जुड़े छात्र संगठन के सदस्यों ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गलत बताया।