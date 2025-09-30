Absconding wanted saint Virendra Dev Dixit died in 2023, CBI tells court फरार वॉन्टेड संत वीरेंद्र देव दीक्षित की तो 2023 में ही माैत हो गई, CBI ने कोर्ट को बताया, Ncr Hindi News - Hindustan
Absconding wanted saint Virendra Dev Dixit died in 2023, CBI tells court

फरार वॉन्टेड संत वीरेंद्र देव दीक्षित की तो 2023 में ही माैत हो गई, CBI ने कोर्ट को बताया

दिल्ली के रोहिणी स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम में महिला अनुयायियों के साथ कथित दुष्कर्म और अन्य अत्याचार के आरोपों में फरार चल रहे वॉन्टेड संत वीरेंद्र देव दीक्षित का वर्ष 2023 में माैत हो गई है। सीबीआई ने अदालत को दी यह जानकारी है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 06:13 AM
राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम में महिला अनुयायियों के साथ कथित दुष्कर्म और अन्य अत्याचार के आरोपों में फरार चल रहे वॉन्टेड संत वीरेंद्र देव दीक्षित का वर्ष 2023 में माैत हो गई है। सीबीआई ने अदालत को दी यह जानकारी है। सीबीआई अब मामले को खत्म करने (अभियोजन बंद करने) की मांग करेगी।

वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ वर्ष 2018 में इंटरपोल की ओर से ब्लू नोटिस जारी किया गया था। वह 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज मामलों के बाद फरार हो गए थे। भारत के कई राज्यों और शहरोंं से लेकर नेपाल तक भी उनकी तलाश गई और किसी भी सही जानकारी पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

हैदराबाद से मिली जानकारी : सीबीआई के हैदराबाद ऑफिस को जनवरी 2025 में उनकी मृत्यु की जानकारी मिली, जिसकी हाल ही में पुष्टि की गई। वीरेंद्र देव दीक्षित की उम्र उनके निधन के समय करीब 80 वर्ष थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2017 में निर्देश दिया था कि आश्रम में कई महिलाओं को बंद करने और उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने की जांच की जाए। आश्रम को धातु से बने दरवाजों और कांटेदार तार से घिरे किले जैसा बताया गया था।

तीन एफआईआर दर्ज थीं : सीबीआई ने इस मामले में तीन एफआईआर दर्ज की थीं। दो में वीरेंद्र देव दीक्षित पर दुष्कर्म और धमकी के आरोप थे, जबकि एक में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। एजेंसी अब अदालत से अनुरोध करेगी कि दीक्षित के निधन के कारण मामले को अभियोजन से मुक्त किया जाए।