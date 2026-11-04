अभिजीत दीपके को ट्रंप की हार पर क्यों आ गई ज्ञानेश कुमार की याद
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों पर कॉकरोच जनता पार्टी ने ज्ञानेश कुमार पर चुटकी ले ली। सीजेपी नेता ने कहा कि यदि ज्ञानेश कुमार होते तो ट्रंप की हार नहीं होती।
अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को लगे झटके को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधने का मौका बना लिया। दीपके ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ट्रंप के लिए ऐसी नौबत नहीं आने देते।दीपके और उनके साथी आरोप लगाते हैं कि ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मदद करते हैं।
दिवाली तक आंदोलन पर ब्रेक लगा चुके सीजेपी प्रमुख इन दिनों ज्ञानेश कुमार पर ज्यादा कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार से उन्हें ज्ञानेश कुमार की याद आ गई। दीपके ने सीईसी और सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा, ‘ज्ञानेश कुमार ट्रंप के साथ ऐसा कभी नहीं होने देते।’ उन्होंने इशारों में यह कहने की कोशिश की कि यदि ज्ञानेश कुमार अमेरिकी चुनाव का प्रबंधन देखते तो ट्रंप की हार नहीं होती।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह मध्यावधि चुनाव के नतीजों को स्वीकार करते हैं। इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट और गवर्नर पदों के प्रमुख मुकाबलों में जीत हासिल करके अपनी स्थिति मजबूत की है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और ओहायो में अमेरिकी सीनेट की सीट पर जीत हासिल की है। इन सभी प्रांतों में ट्रंप ने मतदाताओं से उन्हें उम्मीदवार मानकर वोट देने की अपील की थी और जोरदार चुनाव प्रचार किया था।
नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चलाकर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देने वाली सीजेपी ने एक अंग्रेजी अखबार में चुनाव आयोग को लेकर छपी एक रिपोर्ट के बाद ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान रोक दिया और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। सीजेपी ने कहा था कि जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता है वे शांत नहीं बैठने वाले हैं। सीजेपी का आरोप है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने गलत तरीके से 13 करोड़ वोटर्स के नाम कटवाए हैं। हालांकि, सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास के जेल चले जाने के बाद दीपके ने दिवाली तक आंदोलन पर ब्रेक लगा दिया।
ज्ञानेश कुमार का विरोध सोशल मीडिया तक सिमटा
सीजेपी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध फिलहाल सोशल मीडिया तक सिमट गया है। अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका सोशल मीडिया पर ही ज्ञानेश कुमार पर कभी तीखा हमला तो कभी चुटकी लेते नजर आते हैं। पहले के मुकाबले उनकी आक्रामकता में कभी भी देखी जा रही है।
रणनीति बनाने में जुटी सीजेपी, बदल सकता है आंदोलन का तरीका
दिल्ली पुलिस के पीस बॉन्ड पर साइन कर चुके दीपके, दास और रांका के लिए अब सड़क पर उतकर आंदोलन करना आसान नहीं रह गया है। कानूनी मुश्किलों में घिरने के बाद सीजेपी नेता आंदोलन पर नए तरीके से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। सीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा, हालांकि इसके तौर-तरीके में बदलाव आ सकता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप