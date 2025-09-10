एश्वर्या के बाद अभिषेक बच्चन ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, जानिए क्या दी अर्जी

अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपनी छवि और निजता की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने AI से बने फर्जी वीडियो और तस्वीरों का दुरुपयोग करने वाली वेबसाइटों पर रोक लगाने की मांग की है।

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपनी छवि और निजी व्यक्तित्व (पर्सनैलिटी राइट्स) की रक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि उनकी तस्वीरों, व्यक्तित्व और इमेज का दुरुपयोग करने वाली वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत रोक लगाई जाए। खास तौर पर, अभिषेक ने एआई से बने फर्जी वीडियो और अश्लील सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। इससे पहले एश्वर्या राय ने भी हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

हाई कोर्ट में दायर की अर्जी मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया ने अभिषेक के वकील से कुछ सवालों के जवाब मांगे। कोर्ट ने इस मामले को और गहराई से समझने के लिए दोपहर 2:30 बजे अगली सुनवाई तय की। अभिषेक की ओर से वरिष्ठ वकील प्रवीण आनंद ने कोर्ट को बताया कि कुछ लोग उनकी छवि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "कई वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स AI का उपयोग करके अभिषेक के फर्जी वीडियो बना रहे हैं, उनकी तस्वीरों पर फर्जी हस्ताक्षर डाल रहे हैं और यहां तक कि अश्लील सामग्री भी तैयार की जा रही है।"

फर्जीवाड़े का नया खेल आज के डिजिटल युग में AI तकनीक का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं, लेकिन जब यह किसी सेलिब्रिटी की छवि को नुकसान पहुंचाने का हथियार बन जाए, तो बात गंभीर हो जाती है। अभिषेक बच्चन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनकी तस्वीरों और वीडियो को तोड़-मरोड़कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। इस मामले में अभिषेक का पक्ष रख रहे वकील अमीत नाइक, मधु गडोडिया और ध्रुव आनंद ने कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश कीं।