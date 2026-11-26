कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अब एक नए मुद्दे पर सरकार को घेरा है। दीपके ने कहा कि ऐसा क्या हो गया इस देश में कि छह महीने में मेटा को 54 लाख पोस्ट डिलीट करने की जरूरत पड़ी? सीजेपी नेता ने कहा कि मेटा फ्री स्पीच के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह बस प्रधानमंत्री की वाहवाही चाहता है।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि इस देश में डिजिटल सेंसरशिप की जा रही है। पिछले 6 महीनों में मेटा ने 54 लाख पोस्ट को डिलीट किया है, बैन किया है और कई लाख अकाउंट्स को भी हटा दिया गया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है कि लोग सरकार के ऊपर टीका कर रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। मेटा कहीं ना कहीं बस ये चाहता है कि इंस्टाग्राम पर बस हमारे प्रधानमंत्री जी की वाहवाही हो, जबकि मेटा को फ्री स्पीच के लिए जाना जाता था। ऐसा क्या हो गया इस देश में कि छह महीने में आपको 54 लाख पोस्ट डिलीट करने की जरूरत पड़ी?

दीपके ने नागपुर में कहा कि आज आप संविधान दिवस मना रहे हैं। आज का दिन बहुत ही पवित्र है। ना सिर्फ हमारे लिए, इस देश के लिए बल्कि इस देश के सभी नागरिकों के लिए यह बहुत ही पवित्र दिन है। ये संविधान ही है जिसके बल पर हमारा देश टिका हुआ है। ये संविधान ही है, जिसके रास्ते पर चलकर हमारा देश सही मायनों में प्रगति कर सकता है। और इस पवित्र दिन की शुरुआत करने के लिए आज हम दीक्षा भूमि आए हैं। यहां पर बाबा साहिब अंबेडकर के दर्शन करके आज हम इसकी शुरुआत करेंगे।

डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही खराब चीज है सीजेपी नेता ने कहा कि आज नागपुर में शाम चार बजे संविधान बचाओ, लोकशाही बचाओ रैली रैली होगी। दीपके ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कामाक्षी नाम की एक छात्रा है। उसने नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया है। वह किसी मॉल में गई थी। उसे वहां कहा गया कि आपके शरीर से बदबू आ रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही खराब चीज है। यह खास इंडियंस के साथ बहुत होता है, जब वो बाहर जाते हैं। लेकिन हम उसकी बात नहीं करते, सरकार उसकी बात नहीं करती, सरकार उस पर कोई स्टैंड नहीं लेती है। सरकार क्या करती है? जहां स्वागत किया जाता है, एक स्पेशल इंसान का, बस वो नारे दिखा देती है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो विदेश में रहते हैं, उनके लिए सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा।

डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ स्टैंड लेना जरूरी दीपके ने कहा कि अगर किसी भी इंडियन स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहां पर सरकार को एक स्ट्रांग स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स वहां पर इंडियंस कहकर जाने जाते हैं। दीपके ने कहा कि जब मैं यूएसए में था तब मेरी सरकार कह रही थी कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हूं। तो सरकार से मेरी अपील है इस देश का युवा है, वो इस देश का भविष्य है। और किसी भी युवा के साथ दूसरी किसी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ स्ट्रॉंग स्टैंड लें।

दूसरों को नीचा दिखाते हैं सीजेपी नेता ने कहा कि चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे रेस के नाम पर हो। डिस्क्रिमिनेशन वो लोग करते हैं जिनकी खुद की जिंदगी अच्छी नहीं होती है। डिस्क्रिमिनेशन वो लोग करते हैं, जिनकी खुद की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, क्योंकि उनके पास दूसरा कुछ और होता नहीं है खुद को सुपीरियर फील करने के लिए। वो सुपीरियर फील करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं।

बस हमारे प्रधानमंत्री जी की वाहवाही हो सीजेपी नेता ने कहा कि मेटा के इश्यू पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कल मेटा के अधिकारियों के साथ मिला। पिछले 6 महीनों में मेटा ने 54 लाख पोस्ट को डिलीट किया है, बैन किया है और कई लाख अकाउंट्स को भी हटा दिया गया। सरकार के ऊपर टिका कर रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, इसलिए इन अकाउंट्स को और इन पोस्ट को बैन किया गया है। तो मेटा कहीं ना कहीं बस ये चाहता है कि इंस्टाग्राम पर बस हमारे प्रधानमंत्री जी की वाहवाही हो। सरकार ने दबाव बनाया उसके ऊपर। अगर सारे लोग ऐसे दबाव में आ गए तो बोलने के अधिकार का क्या होगा? लोकतंत्र का क्या होगा? मेटा को इतनी जल्दी सरकार के चरणों में नहीं लेटना चाहिए। मेटा मोदी जी के चरणों में लेटा है।