दिल्ली चुनाव में AAP के लिए अमेरिका से आए थे अभिजीत दीपके, 2023 में खत्म नहीं हुआ था रिश्ता
अभिजीत दीपके ने कहा था कि वह 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब उनके कुछ ऐसे ट्वीट सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि वह 2025 में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए पसीना बहा रहे थे। दिल्ली चुनाव में किया था काम।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके पूर्व में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ जुड़े हुए थे यह तो जगजाहिर है। खुद अभिजीत दीपके और 'आप' के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस बात को खुलकर स्वीकार कर चुके हैं। अभिजीत दीपके ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 'आप' के साथ 2020 से 2023 तक काम किया था। लेकिन अब उनका एक पुराना ट्वीट वायरल होने के बाद यह साफ हो गया है कि दीपके और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का रिश्ता 2023 के बाद भी जारी रहा। और इसमें इतनी मजबूती थी कि दीपके 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अमेरिका से आए थे।
सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके के कुछ पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि वह 2025 में भी 'आप' के लिए काम कर रहे थे। लाइव हिन्दुस्तान ने जब इसकी पड़ताल की तो पाया कि यह बात सही है। दीपके ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वह आप के चुनाव प्रचार में शामिल रहे।
दीपके ने 3 फरवरी 2025 को एक ट्वीट में कहा था, 'आज प्रचार अभियान समाप्त हो गया, पार्टी पिछले दो साल में जिन परिस्थितियों से गुजरी है, मुझे गर्व है जिस तरह AAP ने यह चुनाव लड़ा। कभी हार ना मानने का रवैया वास्तव में AAP को परिभाषित करता है।' जतिन नाम के एक समर्थक ने उसी दिन दीपके को धन्यवाद करते हुए जिक्र किया कि वह पार्टी की मदद करने अमेरिका से आए। उसने लिखा, 'धन्यवाद भैया, आप सिर्फ पार्टी की मदद करने और प्रचार के लिए सीधे अमेरिका से आए। उम्मीद है कि हम इस बार भी बड़ी जीत हासिल करेंगे।' दीपके ने इस पर जवाब देते हुए लिखा था, 'कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता था, जीत हमारी होगी।'
दिसंबर में आए थे दीपके
अभिजीत दीपके के एक्स हैंडल को कुछ और स्क्रॉल करने पर पता चलता है कि वह दिसंबर में ही अमेरिका से दिल्ली आए थे। उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को एयरपोर्ट पर लगेज की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, 'call of duty... @aamaadmiparty।' जिसका हिंदी में अर्थ है- आम आदमी पार्टी से ड्यूटी के लिए बुलावा। इस ट्वीट पर कई लोगों ने दीपके का स्वागत किया और जवाब में उन्होंने लिखा था- मिलते हैं। दीपके 8 फरवरी को परिणाम घोषित होने के बाद ही अमेरिका लौटे थे। वह 'आप' की तरफ से लड़ते हुए करीब दो महीने तक भारत में रहे थे।
दीपके ने बताया था 2020 से 2023 का रिश्ता
पिछले दिनों न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में जब दीपके से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'मैंने ही सबसे पहले बताया था कि पूर्व में मैंने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया था, 2020 से 2023 तक मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। मैंने काम किया इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहा था, किसी आतंकवादी संगठन के साथ तो काम नहीं कर रहा था। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। जो मैंने खुलकर रखी। एक टाइम पर मैंने उनके साथ काम किया था, अच्छा था।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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