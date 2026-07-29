जल्द सड़कों पर उतरेंगे अगर…; अब अभिजीत दीपके की सरकार को सीधी चेतावनी
20 जुलाई को मार्च में शामिल हुए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई रोकने की मांग करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा है कि ये सभी छात्र अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे।
कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और फिर आंदोलन की चेतावनी दे रही है। सीजेपी के संस्थापर अभिजीत दीपके ने भी सरकार को सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने 20 जुलाई को संसद चलो मार्च में शामिल हुए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने इसे नहीं रोका तो सीजेपी फिर सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा, कि बच्चे अपने भविष्य के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें कोई मजा नहीं आ रहा था।
अभिजीत दीपके ने कहा, बच्चों ने 20 जुलाई लाठियां खाई हैं। अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वे बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही तो हम सड़कों पर उतरेंगे और जल्द उतरेंगे। इससे पहले अभिजीत दीपके ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया था कि पुलिस अब भी छात्रों को परेशान कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसपर रोक नहीं लगी, तो बहुत बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा।
दीपके ने कहा, अगर पुलिस छात्रों को परेशान करती रही, तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। सरकार को छात्रों को निशाना बनाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगानी चाहिए।
सरकार के आश्वासन के बाद सीजेपी ने खत्म कर दिया था प्रदर्शन
सीजेपी ने जंतर-मंतर पर 36 दिन तक चला आंदोलन शनिवार को खत्म कर दिया था। पार्टी ने कहा था कि सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, एफआईआर वापस लेने, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने और परीक्षा प्रणाली में सुधारों पर विचार करने समेत प्रमुख मांगें मान ली हैं।
उधर सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने भी कहा था कि अगर छात्रों के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली गई तो एक बार फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के आश्वासन के खिलाफ है।
'सरकार के आश्वासन के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट का आदेश'
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने के अंतरिम आदेश की निर्देश संख्या चार में सरकारों को पहले से दर्ज एफआईआर बरकरार रखने और जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सीजेपी का कहना है कि यह निर्देश 25 जुलाई को भारत सरकार की ओर से देश के युवाओं को दिए गए उस आश्वासन और गारंटी के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि एफआईक वापस ली जाएंगी और शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल किसी भी प्रदर्शनकारी को निशाना नहीं बनाया जाएगा।
कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार
सौरभ दास ने कहा कि सीजेपी ने सरकार के आश्वासन पर पूरे विश्वास के साथ अपना देशव्यापी आंदोलन वापस लिया था। अब यह आशंका है कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले बरकरार रख सकते हैं। उन्होंने पूछा. सरकारी वकीलों ने अंतरिम आदेश का विरोध क्यों नहीं किया, जबकि उन्हें पता था कि सीजेपी के साथ 25 जुलाई को ही समझौता हो चुका था। उन्होंने कहा, इसलिए अदालत का यह आदेश पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। यह आदेश पूरी जानकारी के बिना दिया गया है।
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अदिति शर्मा
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