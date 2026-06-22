अभिजीत दीपके ने जूस और खाना बांटने वाले जुनैद के छुए पैर, जंतर-मंतर पर तीसरे दिन जारी प्रदर्शन
कॉकरोच जनता पार्टी पिछले तीन दिनों से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। इस बीच सोमवार को अभिजीत उन लोगों के पास पहुंचे जो रातभर प्रदर्शनकारियों को खाना और जूस बांटते रहे। उन्होंने उन्हे धन्यवाद देते हुए पैर भी छुए।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके समर्थकों के साथ जंतर-मंतर पर डटे हुए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन शनिवार दोपहर शुरू हुआ था और रातभर जारी रहा। अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, वह जंतर मंतर छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रदर्शनकारी पुलिस की तैनाती के बीच मौके पर डटे रहे। इस बीच कुछ लोग प्रदर्शन में शामिल लोगों को खाने का सामान और पीने का पानी भी देते रहे। अभिजीत दीपके ने उन लोगों के पास पहुंचकर उनके पैर छुए और धन्यवाद भी कहा।
कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद जुनैद नाम के शख्स ने रात भर प्रदर्शनकारियों को जूस और स्नैक्स बांटे। अभिजीत दीपके ने उनके पास जाकर उन्हें धन्यवाद कहा और पैर भी छुए। वहीं रविवार को प्रदर्शन स्थल पर नारेबाज़ी, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का माहौल देखने को मिला, जहां समर्थक तालियां बजाते, डफली बजाते और देशभक्ति गीत गाते नजर आए। आयोजकों के अनुसार, शाम तक स्थल पर 200 से अधिक लोग इकट्ठे हो चुके थे।
अभिजीत दीपके की क्या मांग
अभिजीत दीपके ने इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और परीक्षा विवाद को लेकर जवाबदेही की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने उन छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या कर ली।
रविवार को दीपके ने अधिकारियों से अपील की कि प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने में कोई पाबंदी न लगाई जाए और टॉयलेट में पानी की आपूर्ति बहाल की जाए। प्रदर्शनकारियों ने पहले बुनियादी सुविधाओं में बाधा की शिकायत की थी, हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि पीने के पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है।
किसानों से भी की प्रदर्शन में शामिल होने की अपील
अभिजीत दीपके ने रविवार को किसानों से भी समर्थन की अपील की थी और कहा था कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और इसमें बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन, दीपके ने किसान संगठनों से समर्थन मांगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई।
दीपके ने कहा, विरोध प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहेगा और भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया है और वे हमारे साथ शामिल होंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनकारियों को पानी और केले देने वाले लोगों से आधार कार्ड की जानकारी और उनके पते मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस उन लोगों से आधार कार्ड की जानकारी और पते मांग रही है जो विरोध स्थल पर (प्रदर्शनकारियों को) पानी और केले दे रहे हैं। इस सरकार ने दिल्ली पुलिस को किस हाल में पहुंचा दिया है?
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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