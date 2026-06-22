Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अभिजीत दीपके ने जूस और खाना बांटने वाले जुनैद के छुए पैर, जंतर-मंतर पर तीसरे दिन जारी प्रदर्शन

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कॉकरोच जनता पार्टी पिछले तीन दिनों से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। इस बीच सोमवार को अभिजीत उन लोगों के पास पहुंचे जो रातभर प्रदर्शनकारियों को खाना और जूस बांटते रहे। उन्होंने उन्हे धन्यवाद देते हुए पैर भी छुए।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके समर्थकों के साथ जंतर-मंतर पर डटे हुए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन शनिवार दोपहर शुरू हुआ था और रातभर जारी रहा। अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, वह जंतर मंतर छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रदर्शनकारी पुलिस की तैनाती के बीच मौके पर डटे रहे। इस बीच कुछ लोग प्रदर्शन में शामिल लोगों को खाने का सामान और पीने का पानी भी देते रहे। अभिजीत दीपके ने उन लोगों के पास पहुंचकर उनके पैर छुए और धन्यवाद भी कहा।

कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद जुनैद नाम के शख्स ने रात भर प्रदर्शनकारियों को जूस और स्नैक्स बांटे। अभिजीत दीपके ने उनके पास जाकर उन्हें धन्यवाद कहा और पैर भी छुए। वहीं रविवार को प्रदर्शन स्थल पर नारेबाज़ी, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का माहौल देखने को मिला, जहां समर्थक तालियां बजाते, डफली बजाते और देशभक्ति गीत गाते नजर आए। आयोजकों के अनुसार, शाम तक स्थल पर 200 से अधिक लोग इकट्ठे हो चुके थे।

अभिजीत दीपके की क्या मांग

अभिजीत दीपके ने इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और परीक्षा विवाद को लेकर जवाबदेही की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने उन छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या कर ली।

रविवार को दीपके ने अधिकारियों से अपील की कि प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने में कोई पाबंदी न लगाई जाए और टॉयलेट में पानी की आपूर्ति बहाल की जाए। प्रदर्शनकारियों ने पहले बुनियादी सुविधाओं में बाधा की शिकायत की थी, हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि पीने के पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है।

ये भी पढ़ें:अभिजीत दीपके ने किसानों से मांगा समर्थन, NEET छात्रों को परीक्षा के बाद बुलाया

किसानों से भी की प्रदर्शन में शामिल होने की अपील

अभिजीत दीपके ने रविवार को किसानों से भी समर्थन की अपील की थी और कहा था कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और इसमें बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन, दीपके ने किसान संगठनों से समर्थन मांगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई।

ये भी पढ़ें:‘जेल भरो आंदोलन शुरू कर दो’; अभिजीत दीपके का प्रदर्शन खत्म करने से इनकार

दीपके ने कहा, विरोध प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहेगा और भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया है और वे हमारे साथ शामिल होंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनकारियों को पानी और केले देने वाले लोगों से आधार कार्ड की जानकारी और उनके पते मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस उन लोगों से आधार कार्ड की जानकारी और पते मांग रही है जो विरोध स्थल पर (प्रदर्शनकारियों को) पानी और केले दे रहे हैं। इस सरकार ने दिल्ली पुलिस को किस हाल में पहुंचा दिया है?

ये भी पढ़ें:पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है; जंतर-मंतर पर डटे अभिजीत दीपके का दावा

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Cockroach Janta Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।