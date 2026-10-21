अभिजीत दीपके ने कहा- घर जाएं कॉकरोच, पर उनके 'साथियों' ने कर दिया प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान
प्रशांत भूषण ने मीडिया के नाम पर जारी अपने पत्र में लिखा, ‘भारतीय लोकतंत्र एक गहरे संकट में है। चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया गया है। मतदाता सूची में हेरफेर की गई है। चुनाव आयोग, जो खुद को कानून से ऊपर मानता है, उसे इस तरह चुना गया है कि वह बिना किसी शर्म के केवल मोदी-शाह की सेवा करे।’
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने एक दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी अपने अभियान को कुछ दिनों के लिए विराम देने की घोषणा की थी और अपनी पार्टी के सभी समर्थकों से वापस अपने-अपने घर जाकर परिजनों के साथ वक्त बिताने को कहा था। हालांकि उनकी इस घोषणा के अगले दिन यानी बुधवार को उनके साथी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने 23 अक्तूबर (शुक्रवार) को 'पीपल्स मार्च' निकालने का ऐलान कर दिया है और इसमें शामिल होने वाले लोगों में खुद दिपके का भी नाम है।
भूषण ने इस प्रोटेस्ट मार्च निकालने की जानकारी सोशल मीडिया पर प्रेस के नाम एक पत्र जारी करते हुए दी और 'पीपल अगेंस्ट SIR' (People Against SIR) के बैनर तले चुनाव आयोग द्वारा की गई SIR प्रक्रिया के खिलाफ इस मार्च को निकालने का ऐलान किया। उन्होंने इस मार्च में उन सभी लोगों से शामिल होने का आह्वान किया, जो खुद को देशभक्त मानते हैं, साथ ही विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के विभिन्न दलों से भी उन्होंने इस पीपल्स मार्च में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि पिछले हफ्ते CJP के नेतृत्व में दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रशांत भूषण भी उसका हिस्सा थे और इसी दौरान उन्होंने देश में रिजीम चेंज करने की बात कही थी।
अपनी पोस्ट में प्रशांत भूषण ने लिखा, 'देश के प्रिय नागरिकों, भारतीय लोकतंत्र एक गहरे संकट में है। चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया गया है। मतदाता सूची में हेरफेर की गई है। चुनाव आयोग, जो खुद को कानून से ऊपर मानता है, उसे इस तरह चुना गया है कि वह बिना किसी शर्म के केवल मोदी-शाह की सेवा करे। युवा सड़कों पर हैं। कई लोग जेल में हैं। अब समय आ गया है कि हम यानी 'हम भारत के लोग' सड़कों पर उतरें और कहें: हमारे लोकतंत्र पर हो रहे हमले को रोकें।'
अपनी पोस्ट में आगे उन्होंने लिखा, '14 अक्टूबर को छात्र, युवा, किसान, मजदूर, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर आदि के संगठनों ने मिलकर 'पीपल अगेंस्ट SIR' के बैनर तले एक व्यापक गठबंधन बनाया है। उन्होंने लोकतंत्र को बहाल करने के लिए 23 अक्टूबर को एक 'पीपल्स मार्च' (जन मार्च) का आह्वान किया है और देश भर में 'जंतर-मंतर' (विरोध प्रदर्शन स्थल) बनाने का फैसला किया है।'
'हर हाथ में तिरंगा और हर गली में जंतर-मंतर'
प्रशांत भूषण ने आगे लिखा, 'पीपल अगेंस्ट SIR' से जुड़े सभी संगठनों की ओर से, हम देश के उन सभी लोगों से आह्वान करते हैं जो खुद को देशभक्त मानते हैं कि वे इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएं। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। हिम्मत जुटाएं और अपने-अपने इलाकों में पहल करें। यह एक जन आंदोलन है - हम सभी को इस आंदोलन का नेतृत्व करना होगा। युवाओं के लिए जगह बनाएं। चूंकि भविष्य इस देश के युवाओं का है, इसलिए हमें उनके साथ मिलकर एक ऐसी 'सामूहिक शक्ति' खड़ी करनी होगी, जिससे हम अपने लोकतंत्र को वापस पा सकें।'
विपक्षी दलों से की मार्च में शामिल होने की अपील
इसके आगे उन्होंने विपक्षी दलों से इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होने की अपील करते हुए कहा, 'हम 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के राजनीतिक दलों से भी अपील करते हैं कि वे हमारे साथ जुड़ें, 23 अक्टूबर के 'पीपल्स मार्च' का हिस्सा बनें और देश भर में हो रहे 'जंतर-मंतर' विरोध प्रदर्शनों को मजबूती दें।' इसके साथ ही उन्होंने इस पोस्ट के जरिए अपनीं मांगों को भी बताया।
इन मांगों को लेकर निकाला जा रहा मार्च
1- ज्ञानेश को हटाया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए।
2- SIR को खत्म किया जाए और मतदाता सूची से हटाए गए सभी मतदाताओं के नाम वापस जोड़े जाएं।
3- चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 में किए गए साजिशपूर्ण संशोधन को रद्द किया जाना चाहिए।
4- निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए नए चुनाव आयोग की नियुक्ति हो।
5- मतदाता सूची का सही पुनरीक्षण हो।
6- वोटिंग के लिए पेपर बैलेट (मतपत्र) व्यवस्था वापस लाई जाए।
7- चुनावी सुधारों के जरिए निष्पक्ष चुनाव हों। सारी शक्ति जनता के पास हो।
अपनी पोस्ट के अंत में प्रशांत भूषण ने इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोगों की जानकारी दी और बताया कि इस प्रोटेस्ट में प्रकाश राज, प्रशांत भूषण, पराकला प्रभाकर, राकेश टिकैत, अंजलि भारद्वाज, गणेश देवी, तुषार गांधी, अभिजीत दिपके, नेहा बोरा, आइशी घोष और विराज देवांग शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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