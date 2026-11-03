अभिजीत दीपके, अरविंद केजरीवाल से महुआ मोइत्रा तक; सौरभ दास की पार्टी में कौन-कौन मेहमान
सीजेपी नेता सौरभ दास की ओर से आयोजित दिवाली पार्टी में कई राजनीतिक दलों के नेता नजर आए। मेहमानों में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी थे।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरभ दास ने हाल ही में दिल्ली स्थित अपने घर पर दिवाली पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके के अलावा कई राजनीतिक दलों के नेता और कई वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हुए। दिवाली पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। मेहमानों में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल रहे।
नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर आंदोलन, स्कूल ठीक करो अभियान और फिर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन चलाकर चर्चित हुए सौरभ दास ने दक्षिणी दिल्ली स्थित अपने आवास पर दिवाली मिलन पार्टी का आयोजन किया था। इसमें राजनीति, सिविल सोसाइटी और पत्रकारिता जगत की कई मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया गया था।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन, सात दिनों की जेल और फिर आंदोलन पर लगाए गए ब्रेक के बाद आयोजित की गई पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। होस्ट सौरभ दास के साथ सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, आजिंक्य शिंदे जैसे नेता साथ नजर आए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ माकपा नेता वृंदा करात, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और कई वरिष्ठ पत्रकार नजर आए।
दिवाली तक है आंदोलन का ब्रेक
एसआईआर के विरोध में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रही सीजेपी के नेताओं ने कई दिनों तक दिल्ली में धरना-प्रदर्शन की कोशिशें की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के सामने इस बार ज्यादा जोर नहीं दिखा सके। सीजेपी नेताओं को कई बार हिरासत में लिया गया। सौरभ दास और आशुतोष रांका को तो एक सप्ताह तक जेल में भी रहना पड़ा। रांका और दास के जेल से निकलने से पहले ही अभिजीत दीपके ने आंदोलन पर ब्रेक लगाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने दिवाली तक अपने सभी समर्थकों को घर जाने और त्योहार के समय परिवार के साथ वक्त बिताने को कहा।
इस बीच सीजेपी नेता आगे की रणनीति बनाने में भी जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद सीजेपी एक बार फिर आंदोलन पर उतर सकती है। लेकिन पीस बॉन्ड साइन करने की वजह से उन्हें रणनीति में बदलाव भी करना पड़ सकता है। खुद सीजेपी नेता इसको लेकर इशारा कर चुके हैं। पिछले दिनों आशुतोष रांका ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, हो सकता है कि इसके स्वरूप में कुछ बदलाव दिखे।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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