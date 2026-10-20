फ्रांस में आगजनी और बवाल पर भड़के अभिजीत दीपके, बोले- ‘अरे शर्म करो, इंडिया में…’
फ्रांस में चल रहे बवाल का जिक्र कर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने विरोधियों को आड़े हाथ लिया है। उन्होने कहा- मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि फ्रांस में ये हो रहा है, वो हो रहा है...अरे शर्म कर लो। देख लो, इंडिया में…
फ्रांस जल रहा है। हालात काबू के बाहर जा रहे हैं। इसके चलते आपातकाल तक की नौबत आती दिख रही है। फ्रांस में चल रहे बवाल का जिक्र कर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने विरोधियों को आड़े हाथ लिया है। उन्होने कहा- "मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि फ्रांस में ये हो रहा है, वो हो रहा है...अरे शर्म कर लो। देख लो, इंडिया में क्या हो रहा है।"
अरे शर्म कर लो, देख लो इंडिया में क्या हो रहा है
दीपके ने ये सब बातें एक वीडियो संदेश में कही हैं। इस वीडियो में दीपके द्वारा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर फिलहाल ब्रेक लगाने का भी ऐलान किया है। दीपके ने विरोधियों पर बरसते हुए कहा- “मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि फ्रांस में ये हो रहा है, वो हो रहा है...अरे शर्म कर लो। देख लो, इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में सौरभ दास और आशुतोष हंसते-हंसते जेल गए हैं।”
आशुतोष और सौरभ हंसते हुए जेल गए
दीपके ने आशुतोष और सौरभ के समर्थन में आगे कहा- "फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, वैसा कुछ नहीं किया है उन्होंने। उन्हें पता था कि उनको गलत तरीके से जेल में डाला जा रहा है। इस पर उन्होंने शांति चुनी और वो हंसते हुए जेल गए। न कि गुस्से में। न कि दुश्मनी में।"
आशुतोष और सौरभ सत्याग्रह कर रहे
मुझे लगता है कि हमारे मूवमेंट की यही अच्छी बात है। इसके बाद गांधी का जिक्र करने से पहले बोले- मुझे लगता है कि ये कोई तुलना नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने जो किया था, जब उनको जेल भेजा गया था, तो वो चुपचाप जेल चले गए थे। उन्होंने सत्याग्रह किया था। आशुतोष और सौरभ भी सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका जो दर्द है, वो खुद टॉलरेट करके देश को जगा रहे हैं। जब भी वो बाहर निकलेंगे, पूरा देश उनको सलाम करेगा।
17 Oct को फ्रांस में हुए प्रदर्शन और दंगे
फ्रांस में हाल के दिनों में स्कूलों की बदहाली, महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं। आम लोगों की आर्थिक परेशानियों और सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। 17 अक्टूबर को देशभर में प्रदर्शन हुए। कई इलाकों में हालात काबू के बाहर चले गए। जगह-जगह आगजनी और दंगे फसाद हुए।
हालात बेकाबू, कर्फ्यू की नौबत, आपातकाल की तैयारी
हालांकि, ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं भी सामने आईं। हालात को देखते हुए पेरिस के कुछ इलाकों में रात के समय कर्फ्यू और सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। इन घटनाओं के बीच फ्रांस में कानून-व्यवस्था और सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि, इन खबरों के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने की पुष्टि नहीं होती।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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