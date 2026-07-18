सोनम सर को उठा लिया, मुझे भी पीटा; अभिजीत दीपके ने क्या-क्या दावे किए
सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने पीटा और हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने अन्य प्रदर्शनकारियों को भी पीटने का आरोप लगाया।
21 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुद को पीटे जाने का दावा किया है। दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने पहले उन्हें पीटा और फिर हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने अन्य प्रदर्शनकारियों को भी पीटे जाने का आरोप लगाया है।
नीट पेपर लीक की वजह से 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी को संभवत: पहले से पुलिस ऐक्शन की भनक नहीं थी। सुबह अचानक जब बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों की संख्या काफी कम थी। अभिजीत दीपके भी मंच पर नहीं थे।
सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि अभिजीत दीपके जहां रुके हुए थे, वहीं रोक लिया गया है। आगे लिखा, 'मुझे बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक को धरनास्थल से उठाया जा रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है।' दास की ओर से जो कहा गया उसके मुताबिक वह भी धरनास्थल पर नहीं थे।
दीपके ने क्या-क्या दावे किए?
दीपके ने 7:33 बजे एक्स पर पहली बार जंतर-मंतर पर पुलिस के ऐक्शन की बात कही। उन्होंने लिखा कि पुलिस जंतर-मंतर पर कार्रवाई कर रही है। दीपके ने लिखा, 'पुलिस लोगों को पीट रही है और सोनम सर को बलपूर्वक ले जा रही है।' 9 मिनट बाद दीपके का एक और बयान एक्स पर आया इसमें उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें पीटा जा रहा है। दीपके ने खुद को हिरासत में लिए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा, 'मुझे पीटा गया है और दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।'
क्यों उठाए गए सोनम वांगचुक
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जाए और डॉक्टरों की सलाह पर जरूरी मेडिकल सहायता उपलब्ध कराएं। बताया जा रहा है कि सरकारी डॉक्टरों ने बताया था कि अब सोनम वांगचुक की सेहत खराब स्थिति में है और उन्हें तुरंत उपचार की जरूरत है। इसी को आधार बनाकर पुलिस सुबह जंतर-मंतर पर पहुंची और वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले गई। वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं और उनका उपचार शुरू कर दिया गया है।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी
पुलिस ने जंतर-मंतर से सोनम वागंचुक को उठाया, लेकिन जंतर-मंतर को खाली नहीं कराया गया है। प्रदर्शनकारी लगातार वहां डटे रहे और प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि, सीजेपी के कई सदस्यों ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों को पीटा गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस तरह के किसी ऐक्शन का खंडन किया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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