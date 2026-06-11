मैं तो सोचकर आया था कि एयरपोर्ट से ही उठा लेंगे, जंतर-मंतर भेजे जाने से था हैरान: अभिजीत दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा है कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जंतर-मंतर जाने की इजाजत दी जाएगी। उन्हें आशंका थी कि एयरपोर्ट से ही उठा लिया जाएगा। पुलिस की ओर से इजाजत मिलने पर वह हैरान रह गए थे।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) बनाकर चर्चित हुए अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब पुणे समेत देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन और 20 जून को एक बार फिर दिल्ली में आंदोलन की योजना बना रहे हैं। इस बीच दीपके स्वीकार किया है कि दिल्ली पुलिस का रुख 6 जून को उनकी उम्मीद के विपरीत था। अभिजीत ने कहा कि उन्हें लगा था कि एयरपोर्ट से ही उन्हें उठा लिया जाएगा। भारत आने से पहले भी उन्होंने इस तरह की आशंका जाहिर की थी।
अभिजीत दीपके ने अब बीबीसी को दिए इंटरव्यू में इस बात को लेकर हैरानी जताई कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर जाने की इजाजत दी। दीपके ने कहा, 'क्योंकि मैं तो यह सोचकर आया था कि मुझे तो एयरपोर्ट से मुझे उठा लेंगे। लेकिन जाने दिया... मैं बहुत हैरान था। मुझे लगता है कि डर था (पुलिस को) कि इतने लोग समर्थन में आ रहे हैं तो बैकफायर कर सकता है तो इसलिए वह आंदोलन हो पाया।' दीपके ने जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन और यहां आई भीड़ को उम्मीद से बेहतर बताते हुए कहा कि पैर रखने की जगह नहीं थी और सांस लेना भी कठिन हो गया था।
आते ही अभिजीत को मिल गई थी मंजूरी
दरअसल, अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान तो कर दिया था लेकिन उनकी पार्टी की ओर से दिल्ली पुलिस से पहले इसकी इजाजत नहीं ली गई थी। दीपके ने कहा था कि वह खुद भारत पहुंचने के बाद संसद मार्ग थाने जाएंगे और उसी दिन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए इजाजत की मांग करेंगे।
दिल्ली पुलिस हाथोंहाथ दीपके को प्रदर्शन की इजाजत देगी या नहीं इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन पुलिस ने अभिजीत दीपके को एयरपोर्ट पर ही अनुमति देकर उन्हें हैरान कर दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। सोशल मीडिया पर चार ही दिन में 22 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स जुटाकर सबको हैरत में डाल देने वाली कॉकरोच जनता पार्टी जमीन पर जितने समर्थकों को उतार पाई उसको लेकर लोगों की अलग-अलग राय है।
देशभर में आंदोलन करना चाहते हैं दीपके
अभिजीत दीपके ने इसी इंटरव्यू में बताया कि वह दिल्ली-पुणे के बाद देशभर में आंदोलन करना चाहते हैं, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। दीपके ने कहा कि वह जयपुर, पंजाब, बेंगलुरु, लखनऊ समेत देशभर में जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सभी समस्याओं का हल हो जाएगा दीपके ने कहा, 'मुझे लगता है कि यदि अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं हैं और इस्तीफा भी नहीं देंगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। यदि वह इस्तीफा देते हैं या उन्हें हटाया जाता है तो मजबूत संदेश जाएगा कि यदि पेपर लीक हुआ तो कुर्सी जा सकती है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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