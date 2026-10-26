अभिजीत दीपके ने तो 5 दिन से नाम नहीं लिया, टारगेट नंबर-1 पर खामोश हो गए कॉकरोच के तीनों नेता
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता ना सिर्फ सड़कों से दूर हो गए हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामकता बंद कर दी है। कई दिनों से वो इस मुद्दे पर चुप नजर आ रहे हैं।
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार का जब तक इस्तीफा नहीं होगा, पीछे नहीं हटेंगे... बार-बार इस तरह का ऐलान करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने अब इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कॉकरोचों से परिवार के साथ वक्त बिताने की अपील कर चुके अभिजीत दीपके और सीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने अपने ‘टारगेट नंबर-1’ ज्ञानेश कुमार पर चुप्पी साध ली है। वे ना सिर्फ अब सड़कों से दूर हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी 'चीन से अमेरिका' तक की बात करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन एसआईआर या ज्ञानेश कुमार पर लिखे हुए उन्हें कई दिन बीत चुके। खुद दीपके ने पांच दिनों से ज्ञानेश कुमार का नाम नहीं लिया है तो सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका भी कई दिनों से शांत पड़ गए हैं।
एक अंग्रेजी अखबार में चुनाव आयोग में असहमति की खबर छपते ही सीजेपी ने 'स्कूल ठीक करो, आदिवासी स्कूल ठीक करो' जैसे अभियानों पर रोकते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य घोषित कर दिया था। नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चलाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर कर चुकी सीजेपी के हौसले बेहद बुलंद दिख रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस घेराबंदी ने उनके लिए ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। रही सही कसर हिरासत, गिरफ्तारी, पीस बॉन्ड ने कर दी। इससे पहले कि सौरभ दास और आशतुोष रांका जेल से निकल पाते दीपके ने आंदोलन में त्योहार वाले ब्रेक की घोषणा कर दी। उन्होंने समर्थकों से दिवाली तक परिवार के साथ वक्त बिताने को कहा।
ज्ञानेश कुमार पर पूरी तरह चुप्पी
सौरभ दास और आशुतोष रांका ने जेल से निकलने के बाद कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और पत्रकारों से बातचीत में यह जरूर कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने आगे की रणनीति का कोई खुलासा नहीं किया है। दीपके ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अभी रांका और दास परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं और बाद में वे मिलकर आगे के लिए रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल तीनों ही नेताओं ने ज्ञानेश कुमार पर चुप्पी साध ली है। दीपके ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 21 अक्टूबर के बाद से ज्ञानेश कुमार को लेकर कोई बात नहीं कही है। उस दिन उन्होंने दास और रांका का वीडियो शेयर करते हुए कहा था, 'लड़कों का एक संदेश है- ज्ञानू को जाना होगा।'
ऐसा नहीं है कि दीपके सोशल मीडिया या एक्स पर सक्रिय नहीं हैं। उन्होंने दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम को मंजूरी से इनकार, चीन सीमा को लेकर आईटीबीपी के डीजी के बयान, अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को चार महीने के लिए घर लौटने की कोर्ट से मिली अनुमति, दिल्ली मेट्रो में विवादित पोस्टरों को लेकर ऐक्शन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर दिए बयान जैसे मुद्दों के सहारे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया है, लेकिन ज्ञानेश कुमार या एसआईआर को लेकर कोई बात नहीं कही है।
रांका और सौरभ दास भी शांत
सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका और सौरभ दास भी पहले के मुकाबले अब इस मुद्दे पर काफी शांत दिख रहे हैं। रांका ने 24 अक्टूबर को एक दिन पुराना अपना और सौरभ दास का बयान जरूर एक्स पर साझा किया जिसमें वह ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन को लेकर विचार-विर्मश की बात कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि इससे पहले वे एक दिन में कई पोस्ट करते थे। सौरभ दास ने भी 22 अक्टूबर को 'ज्ञानू हैज टू गो' लिखकर एक्स पर पिन करके इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता बताई, लेकिन इसके बाद से वह भी तमाम दूसरे मुद्दों पर ही प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप