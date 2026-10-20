मैं तो बस ऑर्डर फॉलो करता हूं; अभिजीत दीपके ने किसे बता दिया CJP के प्रोटेस्ट का असली लीडर
सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका और सौरभ दास के जेल जाने के बाद अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे सभी युवाओं से अपील की है कि त्योहार का ये समय फिलहाल वे अपने परिवारवालों के साथ मनाएं।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुानव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका और सौरभ दास के जेल जाने के बाद अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे सभी युवाओं से अपील की है कि त्योहार का ये समय फिलहाल वे अपने परिवारवालों के साथ बिताएं। 'कॉकरोचों' के नाम एक वीडियो संदेश जारी करते हुए अभिजीत दीपके ने एक दिलचस्प बात भी बताई। उन्होंने कहा, वे इस प्रोटेस्ट के असली लीडर नहीं है। वे केवल ऑर्डर फॉलो करते हैं। इस प्रोटेस्ट का असली लीडर कोई और है।
अभिजीत दीपके ने कहा, अगर ये प्रोटेस्ट सही में किसी ने आगे बढ़ाया है तो वे आशुतोष रांका और सौरभ दास हैं। उनका काफी बड़ा रोल रहा है। मैं तो बस उनके ऑर्डर फॉलो कर रहा था। मेरा काम बस आशुतोष और सौरभ के ऑर्डर फॉलो करना था। बाहर लग रहा होगा कि मैं लीडर हूं लेकिन मैं लीडर नहीं था। सौरभ और आशुतोष ही थे जो मुझे बोलते थे कि आज तुझे यहां जाना है, यह करना है और मैं बस चुपचाप बोलता था कि हां कर लेता हूं। मुझे पता है कि जो फैसला लेने की क्षमता उनमें है वो मुझसे अच्छी है। सौरभ और आशुतोष के बारे में बात करते हुए अभिजीत दीपके की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने बताया कि आशुतोष और सौरभ दास के जेल जाने के बावजूद उनके परिवार वाले बिल्कुल कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने उल्टा अभिजीत दीपके का हौसला बढ़ाया। वे लगातार साथ खड़े हैं।
'आशुतोष और सौरभ को पूरा देश करेगा सलाम'
अभिजीत दीपके ने कहा, जैसा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया, वैसा ही सौरभ और आशुतोष कर रहे हैं और वे जब जेल से बाहर निकलेंगे तो पूरा देश सलाम करेगा। जिन लोगों को लगता है कि वे उन दोनों को जेल में डालकर डरा देंगे तो ये नहीं होने वाला। जब वे बाहर आएंगे तो उसी मुस्कान के साथ आएंगे।
'मैनें पहले ही कहा था चीजें मुश्किल होंगी'
उन्होंने अपने संदेश में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा, हमें पता है, आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है। उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चीजें और मुश्किल भरी होंगी। हमें आसानी से कुछ करने नहीं देंगे। हमारे पीछे पुलिस लगा दी जाएगी। हमें फंसाने की कोशिश करेंगे और वैसा ही हो रहा है। ये सारी चीजें पता होने के बाद भी आप लोग जिस एकता और हिम्मत के साथ लड़ रहे थे वो तारीफे काबिल है।
2 दिन बढ़ाई न्यायिक हिरासत
उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, उससे आपके परिवारवाले काफी परेशान होंगे। ऐसे में अभी थोड़े दिनों के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताइए। उनके साथ रहिए। उन्होंने कहा, हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखा है कि वो नफरत हमारे अंदर ना आए।
अभिजीत दीपके का ये संदेश ऐसे समय में सामने आया है जब आशुतोष और सौरभ दास की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ पुलिस ने ये मामले क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। 13 अक्टूबर को इन्हेंजंतर-मंतर में घुसकर नारेबाजी करने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद हिरासत में लिया गया था। इनके साथ आंजिक्य शिंदे और सीजेपी के अन्य सदस्य भी थे। हालांकि शिंदे को बाद में छह महीने के लिए शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया और निजी मुचलके व जमानत पर रिहा कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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