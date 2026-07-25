ये तो पहला विकेट है, यहीं नहीं रुकेंगे; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ऐसा क्यों बोले अभिजीत दीपके
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल है। अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि ये तो बस पहला विकेट है। अब वह यहीं नहीं रुकने वाले।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, ये पहला विकेट है। हम यहां नहीं रुकने वाले। ये तो बस अभी शुरुआत है। इसी के साथ उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हत्यारा बताते हुए लोगों से एक अपील भी की है। अभिजीत दीपके ने कहा, इस देश के युवा ने दिखा दिया है कि अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सती है।
अभिजीत दीपके ने कहा, मैं सभी से अपनी करता हूं कि सभी लोग अपने अपने जिलो में उन नीट के बच्चों के लिए कैंडल मार्च निकालिए जिनका हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि सुबह हो गई मामू। लोकतंत्र की सुबह हो गो गई है और इस देश की जनता जाग उठी है। उन्होंने कहा, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे। अभी तो बस शुरुआत हुई है।
उधर प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल छा गया। छात्रों और सीजेपी के सदस्यों ने इसे नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे अपने 36 दिन के आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताया। साथ ही, उन्होंने अपनी बाकी मांगें पूरी होने तक विरोध जारी रखने का संकल्प भी लिया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और यह इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं, तो आप जीत सकते हैं। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में आपको बोलने से डरना नहीं चाहिए। जब आप आवाज उठाएंगे, तभी वे अपनी हद में रहेंगे, क्योंकि वे हमारी वजह से ही सत्ता में बैठे हैं।
अभिजी दीपके बोले- हमारी और दो मांगे
अभिजीत दीपके ने कहा, हमारी दो और मांगें हैं। हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। हम कॉकरोच हैं। एक बार घुस जाएं, तो निकलते नहीं। अभी सिर्फ एक इस्तीफा हुआ है। कॉकरोच से पंगा मत लो। सीजेपी प्रधान के इस्तीफे के अलावा नीट पेपर लीक विवाद से जुड़े मामलों में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने और प्रश्नपत्र लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग कर रही है।
सोनम वांगचुक ने क्या कहा?
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताते हुए इसका श्रेय देशभर में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन और लोगों की भागीदारी को दिया। वांगचुक ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, लोकतंत्र की जीत, प्रत्यक्ष लोकतंत्र... जो सीधे सड़कों से निकला है।
उन्होंने इसे शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत बताया और नीट प्रश्नपत्र लीक मुद्दे को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भाग लेने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा), देश की 'जेन-जेड' और आम लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, “कॉजपा, देश की जेन-जेड को बधाई और देश के हर कोने से डर को छोड़कर खड़े होने के लिए सभी नागरिकों का धन्यवाद। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और अस्पताल में भर्ती होने से पहले 26 दिन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने वाले वांगचुक ने कहा कि यह आंदोलन अब जवाबदेही तय करने से आगे बढ़ना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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