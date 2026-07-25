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ये तो पहला विकेट है, यहीं नहीं रुकेंगे; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ऐसा क्यों बोले अभिजीत दीपके

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल है।  अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि ये तो बस पहला विकेट है। अब वह यहीं नहीं रुकने वाले। 

Abhijeet Dipke
अभिजीत दीपके

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, ये पहला विकेट है। हम यहां नहीं रुकने वाले। ये तो बस अभी शुरुआत है। इसी के साथ उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हत्यारा बताते हुए लोगों से एक अपील भी की है। अभिजीत दीपके ने कहा, इस देश के युवा ने दिखा दिया है कि अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सती है।

अभिजीत दीपके ने कहा, मैं सभी से अपनी करता हूं कि सभी लोग अपने अपने जिलो में उन नीट के बच्चों के लिए कैंडल मार्च निकालिए जिनका हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि सुबह हो गई मामू। लोकतंत्र की सुबह हो गो गई है और इस देश की जनता जाग उठी है। उन्होंने कहा, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे। अभी तो बस शुरुआत हुई है।

उधर प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल छा गया। छात्रों और सीजेपी के सदस्यों ने इसे नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे अपने 36 दिन के आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताया। साथ ही, उन्होंने अपनी बाकी मांगें पूरी होने तक विरोध जारी रखने का संकल्प भी लिया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और यह इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं, तो आप जीत सकते हैं। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में आपको बोलने से डरना नहीं चाहिए। जब ​​आप आवाज उठाएंगे, तभी वे अपनी हद में रहेंगे, क्योंकि वे हमारी वजह से ही सत्ता में बैठे हैं।

अभिजी दीपके बोले- हमारी और दो मांगे

अभिजीत दीपके ने कहा, हमारी दो और मांगें हैं। हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। हम कॉकरोच हैं। एक बार घुस जाएं, तो निकलते नहीं। अभी सिर्फ एक इस्तीफा हुआ है। कॉकरोच से पंगा मत लो। सीजेपी प्रधान के इस्तीफे के अलावा नीट पेपर लीक विवाद से जुड़े मामलों में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने और प्रश्नपत्र लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग कर रही है।

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सोनम वांगचुक ने क्या कहा?

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताते हुए इसका श्रेय देशभर में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन और लोगों की भागीदारी को दिया। वांगचुक ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, लोकतंत्र की जीत, प्रत्यक्ष लोकतंत्र... जो सीधे सड़कों से निकला है।

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उन्होंने इसे शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत बताया और नीट प्रश्नपत्र लीक मुद्दे को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भाग लेने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा), देश की 'जेन-जेड' और आम लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, “कॉजपा, देश की जेन-जेड को बधाई और देश के हर कोने से डर को छोड़कर खड़े होने के लिए सभी नागरिकों का धन्यवाद। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और अस्पताल में भर्ती होने से पहले 26 दिन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने वाले वांगचुक ने कहा कि यह आंदोलन अब जवाबदेही तय करने से आगे बढ़ना चाहिए।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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