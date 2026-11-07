गिरफ्तारी हो या हमला फिर भी जारी रखूंगा.. अभिजीत दीपके का एक और ऐलान
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि गिरफ्तारी और हमलों के बाद भी वे देश भर में तिरंगा यात्रा जारी रखेंगे।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार पर हमला बोलते हुए एक और ऐलान कर दिया है। अभिजीत दीपके ने मतदान अधिकारों को कंट्रोल करने और एसआईआर प्रक्रिया से चुनावी नतीजे प्रभावित करने का आरोप लगाया है। दीपके ने कहा कि गिरफ्तारी और हमलों के बावजूद वह देशभर में तिरंगा यात्रा जारी रखेंगे।
देशभर में जारी रखूंगा तिरंगा यात्रा
अभिजीत दीपके ने शनिवार को कहा कि वह गिरफ्तारी और हमलों के बावजूद देशभर में राष्ट्रीय ध्वज लेकर यात्रा जारी रखेंगे। उन्होंने सरकार पर लोगों के खान-पान, निजी संबंधों और मतदान के अधिकारों को कंट्रोल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
जहां भी जाऊंगा तिरंगा लेकर जाऊंगा
राष्ट्रीय ध्वज लेकर जंतर-मंतर में प्रवेश करने के आरोप में अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते दीपके ने कहा कि वह जहां भी जाएंगे, तिरंगा लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा, तिरंगे को फहराने के लिए मुझे, सौरव और आशुतोष जेल भेज दिया गया। भारत में ऐसा आखिरी बार तब हुआ था, जब हम अंग्रेजों के शासन के अधीन थे।
फिर लौटूंगा और…
दीपके ने एसआईआर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोच्ची में आयोजित विरोध सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु में गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर लौटूंगा और इस तिरंगे को फहराऊंगा।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष
अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली सुनिश्चित होने तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनकी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा।
सीईसी के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा
अभिजीत दीपके ने कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली सुनिश्चित होने तक संघर्ष करना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्ञानेश कुमार के रहते चुनावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चुनावों में केवल एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए धांधली की जा रही है। हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं।
विरोध सभा में 500 कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा
इस दौरान CJP के विरोध मार्च में लगभग 500 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अभिनेता प्रकाश राज के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया। अभिनेता प्रकाश राज के नेतृत्व में 500 कार्यकर्ताओं ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होने तक विरोध जारी रखने का संकल्प लिया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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