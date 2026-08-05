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मेरे साथ-साथ CJP के सारे नेता बीमार; अब तक झारखंड नहीं जाने पर बोले अभिजीत दीपके

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि उनके अलावा अन्य नेता भी बीमार हो चुके हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे जल्द ही झारखंड जाने पर विचार कर रहे हैं।

Cockroach Janata Party (CJP) founder Abhijeet Dipke
अभिजीत दीपके

नीट पेपर लीक पर एक महीने से अधिक समय तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन चलाने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके से अब झारखंड को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में चल रहे छात्र आंदोलन में जाने के सवाल पर दीपके ने कहा है कि लंबे आंदोलन की वजह से वह और उनकी टीम के अधिकतर लोग बीमार हैं और अभी रिकवर कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने जल्द ही झारखंड जाने की बात कही है।

अभिजीत दीपके ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि वह अभी तक टाइफाइड से पीड़ित हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से ऑनलाइन इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि रोज सुबह शाम ड्रिप लगानी पड़ रही है। टाइफाइड की वजह से अभी भी कमजोरी है। बहुत से लोग मिलने आते हैं और दिनभर मेल-मिलाप और बातचीत की वजह से थकावट हो जाती है। बुखार भी आता-जाता है। जंतर-मंतर पर आंदोलन के दौरान ही दीपके को टाइफाइड का पता चला था। कई दिनों तक बुखार के बाद उन्हें एक दिन जंतर-मंतर से उठना पड़ा था।

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झारखंड के छात्रों से कहा है कि पीछे मत हटना: दीपके

सीजेपी फाउंडर ने एक सवाल के जवाब में जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन पर भी अपना पक्ष रखा। झारखंड नहीं जाने को लेकर हो रही आलोचना के बीच दीपके ने कहा, 'रही बात झारखंड की, मैंने वहां के छात्रों से परसों ही बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि पीछे मत हटिए। क्योंकि जंतर मंतर से हमने यही सीखा है कि पीछे नहीं हटना है। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि (धर्मेंद्र प्रधान का) इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन हम लड़े थे। हमने सोचा था कि कोशिश करते रहना है और इसलिए जीत हो गई। मैंने झारखंड के छात्रों से कहा है कि पीछे मत हटना, अपनी मांगों पर अड़े रहना। हम आपका समर्थन करते हैं। इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी मदद चाहिए हम देंगे।'

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मेरे साथ दूसरे लोग भी बीमार, जल्द जाएंगे झारखंड: दीपके

दीपके से कहा गया कि झारखंड के छात्र तो यही मदद मांग रहे हैं कि वहां जाकर उनका साथ दिया जाए, यदि आप बीमार हैं तो सीजेपी के दूसरे सदस्य भी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? इसके जवाब में अभिजीत ने बताया कि उनके साथ दूसरे सदस्य भी अस्वस्थ हैं। उन्होंने कहा, 'हम उसी का (झारखंड जाने का) प्लान कर रहे हैं। लेकिन 36 दिन तक आंदोलन चला तो हमारे कई लोग बीमार पड़ गए। आशुतोष भी बीमार था रिकवर कर रहा है। हमें पिछले हफ्ते ही मीटिंग करनी थी। लेकिन चूंकि 36 दिनों तक आंदोलन चला था, किसी को आराम नहीं मिला, तो लोग बीमार पड़ गए। सभी अपने घर चले गए। सभी रिकवर कर रहे हैं। रत्ना भी बीमार है उसका भी कल मैसेज आया कि तू बीमार है यह तो मीडिया में पता चल जाता है, हम भी तो बीमार हैं हम पर कौन ध्यान दे रहा है। हर आदमी रिकवर रहा है। लेकिन हम बहुत जल्द झारखंड जाएंगे।'

क्राउड फंडिंग से जुटाएंगे पैसा: अभिजीत दीपके

आंदोलन और सीजेपी के फंडिंग के सवाल पर अभिजीत दीपके ने कहा कि वह जांच के लिए तैयार हैं और सरकार चाहे तो जांच करा ले। सीजेपी को आगे कैसे फंड मिलेगा, इस पर उन्होंने कहा, 'हम क्राउड फंडिंग जुटाने जा रहे हैं। मुझे इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि डोनेट करना चाहते हैं। मैंने उनको रोका हुआ है। जंतर मंतर पर कोई कहता था कि डोनेट करना हो तो हम कहते थे कि खाना खरीदकर दे दो, रेन कोट दे दो। अब हम क्राउड फंडिंग करेंगे, पूरी पादर्शिता होगी।'

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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