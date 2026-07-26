जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके ने बताया आगे का प्लान; पंजाब पेपर लीक पर भी बात
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के बाद अभिजीत दीपके ने सीजेपी की अगली रणनीति के बारे में बताया है। साथ ही पंजाब पेपर लीक को लेकर भी अपना प्लान बताया है।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन खत्म होने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा। अभिजीत दीपके से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में वह बताएंगे। इसी के साथ पंजाब पेपर लीक को लेकर भी उन्होंने अपना प्लान बताया है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि वह इस बारे में भी बात करेंगे।
अभिजीत दीपके ने आगे के प्लान के बारे में बात करते हुए कहा, हम जल्द ही अपनी आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे। हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। वहीं पंजाब पेपर लीक पर उन्होंने कहा कि हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारी प्लानिंग चल रही है। वहीं सरकार से बातचीत पर उन्होंने कहा कि दर्ज किए गए मामलों को लेकर बातचीत चल रही है। किसी भी छात्र के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
प्रदर्शन के बाद कहां हैं दीपके?
टाइफफाइड से पीड़ित भिजीत दीपके घर पर हैं, जबकि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। रविवार को उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उन्हें नस के जरिए दवा दी जा रही थी। सीजेपी ने उनका एक वीडियो संदेश भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार एक महीने से अधिक समय तक चले अभियान और अनिश्चितता के बाद उन्हें आखिरकार सुकून की नींद मिली।
दीपके ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आखिरकार मैं अपने कमरे में चैन से सो सका और उठा। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अब आगे क्या करना है या शाम तक क्या होगा। अब कोई घबराहट नहीं है।
आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद यह और तेज हो गया। बाद में कई छात्र संगठनों और सोनम वांगचुक समेत विभिन्न कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन किया। वांगचुक ने आंदोलन के समर्थन में लंबा अनशन भी किया। सीजेपी ने शनिवार शाम घोषणा की कि सरकार की ओर से सभी मांगें मान लेने के बाद वह अपना आंदोलन वापस ले रही है। इन मांगों में नीट पेपर लीक के बाद कथित रूप से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेना भी शामिल था।
दीपके बोले- 36 बहुत कठिन थे
दीपके ने पिछले 36 दिनों को बहुत, बहुत कठिन बताते हुए देशभर के समर्थकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जब कई लोग उनके अभियान पर संदेह कर रहे थे, तब भी लोगों ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा, मैं हर एक समर्थक का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया, हम पर भरोसा किया और हमसे प्यार किया। हर कोई हम पर शक कर रहा था। आप लोगों के बिना हम यह हासिल नहीं कर पाते।
दीपके ने उन समर्थकों से भी माफी मांगी, जो शनिवार को आंदोलन खत्म होने के बाद जंतर-मंतर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि टाइफाइड और 101 डिग्री बुखार होने के कारण वह उनसे नहीं मिल सके। सीजेपी प्रमुख ने कहा, मुझे टाइफाइड है। इसलिए घर लौटना पड़ा। उन्होंने पूरे आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर पर डटे रहने वाले लोगों का भी धन्यवाद किया। दीपके ने अपने संदेश में आंदोलन की आलोचना करने वालों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने हम पर शक किया, हमारी आलोचना की या सवाल उठाए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अगर उन्होंने हमारी आलोचना नहीं की होती, तो हम खुद को बेहतर नहीं बना पाते।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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