अभिजीत दीपके ने 'कॉकरोच जनता पार्टी के फुस्स' हो जाने के सवाल पर क्या दिया जवाब, बदलाव की बात कबूली
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा है कि वह सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ मिलकर अभी आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने रणनीति में बदलाव की बात भी स्वीकार की है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के बीच भले ही 'कॉकरोचों' को घर जाकर परिवार के साथ वक्त बिताने को कहा है कि लेकिन उन्होंने लड़ाई जारी रहने की बात कही है। दीपके ने कहा कि सीजेपी के सह-संयोजकों सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ वह अगले कुछ दिनों में नई रणनीति बनाएंगे और आंदोलन जारी रहेगा। एक और सवाल के जवाब में दीपके ने कबूल किया कि रणनीतियों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है।
सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिशें चल रही हैं और चुनौतियां काफी बढ़ गईं हैं। सौरभ दास और आशुतोष रांका के एक सप्ताह से अधिक समय तक जेल में बंद रहने के दौरान अभिजीत दीपके ने पिछले दिनों एक वीडियो मैसेज के जरिए अपने समर्थकों से कहा कि कुछ समय परिवार के साथ वक्त बिताएं। उन्होंने दिवाली तक आंदोलन पर ब्रेक लगा दिया है। सीजेपी नेताओं की कानूनी मुश्किलों और आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालने जाने के बाद 'प्रेशर ग्रुप' के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।
इस बीच अभिजीत दीपके से एक यूटयूब चैनल को दिए इंटरव्यू में पूछा गया कि आगे का उनका प्लान क्या है और क्या सीजेपी फुस्स हो गई है? दीपके ने इसके जवाब में कहा, 'प्लान तो हम अभी बनाएंगे। अभी मैं सौरभ और आशुतोष से मिलूंगा। अभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। मैंने उनसे कहा है कि पहले परिवार के साथ मिलो। परिवार के साथ 2-3 दिन रहो फिर मिलेंगे।' सीजेपी के भविष्य को लेकर उठाए जा रहे सवालों को लेकर दीपके ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच का उदाहरण दिया जिसमें हार की कगार पर पहुंच जाने के बाद भारत ने जीत हासिल कर ली थी।
दीपके ने कहा, 'आपको याद होगा 2002 (2001 में हुआ था) में जो ईडन गार्डन्स का मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। सबको लगता था कि भारत बैकफुट पर है मैच चला गया हाथ से, फिर ऑस्ट्रेलिया फॉलोऑन देता है और सबको लगता है कि सब खत्म हो ही गया। लेकिन तब एक पार्टनरशिप बनती है राहुल द्रविड और वीवीएस लक्ष्मण के बीच। सौरभ और आशुतोष जो 7-8 दिन जेल में थे ना यह वो पार्टनरशिप थी, यह वह टेस्ट था जब दोनों ने 7-8 दिन जेल में बिताए।'
जेल से हीरो बनकर आए हैं: दीपके
सीजेपी प्रमुख ने आगे कहा, 'सौरभ और आशु को 7-8 दिन जेल में रखने का पॉइंट क्या था, ये उदाहरण देना चाहते थे कि तुमने प्रोटेस्ट की हिम्मत की तो तुमको भी ऐसे ही सड़ाएंगे। लेकिन ये तो हीरो बनकर आ गए गए ना। ये तो हीरो बनकर आए, हंसेत हंसते सौरभ दास चला गया देश में। जिसका लोग मजाक उड़ा रहे थे कोल्ड कॉफी पीने के लिए। वही सौरभ दास आठ दिन तिहाड़ में रहता है और हंसते हुए आया। आशु जितनी शांति से अंदर गया था उतनी शांति से बाहर आ गया। आकर कहता है कि भाई आगे क्या करना है बता। मैंने कहा कि रुक जा पहले परिवार से मिल ले। मुझे पुलिस ने बेल दे दी थी और ये अंदर थे, तो मुझे बुरा लग रहा था। मैं चाहता था कि मुझे अंदर ही रख लें। हम रीग्रुप करेंगे, हम मिलेंगे और नई तरीके से रणनीति बनाएंगे। एक बात तो तय है कि सरकार सीजेपी से डरी हुई है। सभी लोगों को प्रदर्शन करने दे रहे हैं, सिर्फ सीजेपी को रोक रहे हैं। इतने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किसी को आठ दिन जेल में नहीं रखा। सरकार सीजेपी से डर रही है क्योंकि इन्हें लगता है कि ये युवाओं को लेकर आ रहे हैं। इन्हें युवाओं से डर लगता है।'
रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा: दीपके
अभिजीत दीपके ने कबूल किया कि उन्हें रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'जब भारत आया था तभी फैसला कर लिया था कि जो होगा देख लेंगे। लेकिन अब यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया है तो सावधानीपूर्वक आगे ले जाना होगा। मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि हमें अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। मुझे यह स्वीकार करने में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं क्यों कबूल करूं, हम जो कर रहे थे सही कर रहे थे। हमें कुछ चीजों पर दोबारा विचार करना होगा, बहुत सी चीजों पर दोबारा रणनीति बनानी होगी। लीगल बैकअप और मजबूत करना होगा। अभी हमारे ऊपर केस के ऊपर केस डाले जाएंगे।' उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि अभी हमारा अच्छा समय चल रहा है। 2-3 महीने बाद ये हमें गिरफ्तार करेंगे और केसों में फंसाएंगे। हम उसके लिए तैयार थे। ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम शांत बैठने वाले हैं, हम लड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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