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'लॉरेंस बिश्नोई साहब' वाले जिस वीडियो से अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर बोला हमला, वो बहुत पुराना निकला

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, एएनआई
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CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक पूर्व डीसीपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर गैंगस्टर को 'लॉरेंस बिश्नोई साहब' कहे जाने पर दिल्ली पुलिस की आलोचना की है।

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डीसीपी अभिषेक धानिया और CJP संस्थापक अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज एक बार फिर दिल्ली पुलिस की कार्यशैली की आलोचना की है। दीपके ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पुराना वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक पूर्व डीसीपी कथित तौर पर गैंगस्टर को 'लॉरेंस बिश्नोई साहब' कहते दिख रहे हैं।

CJP संस्थापक ने मुंबई में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस द्वारा गैंगस्टरों और प्रदर्शनकारियों से निपटने के तरीके की आलोचना की और पुलिस की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। इसके साथ ही दीपके ने पुलिस से स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान देने को कहा है।

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अभिजीत दीपके ने सोमवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दिल्ली पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का पुराना वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी अभिषेक धानिया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ‘लॉरेंस बिश्नोई साहब’ कहते दिख रहे हैं। बता दें कि, यह वीडियो पिछले साल 2025 का है। इसके बाद डीसीपी धानिया ने इसे महज स्लिप ऑफ टंग (Slip of Tongue) बताया था।

दीपके ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, "लॉरेंस बिश्नोई साहब। दिल्ली पुलिस के मन में गैंगस्टरों के लिए जो सम्मान है... काश, वे उसका 10% भी सम्मान उन स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स को देते, जो सिर्फ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।"

वहीं, एक अन्य पोस्ट में दीपके ने कहा, “स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स पर सख्ती करने के बजाय, पुलिस को असली अपराधियों पर ध्यान देना चाहिए। जब ​​सरकार और पुलिस की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत हों, तब ऐसा ही होता है।”

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टाइगर श्रॉफ की कार पर कल हुई थी फायरिंग

पुलिस के अनुसार, जब एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी कार में एक मैदान से निकल रहे थे उसी दौरान उनकी कार पर तीन-चार राउंड फायरिंग की गई। टाइगर श्रॉफ को देखने के लिए मैदान के बाहर काफी भीड़ जमा थी और इसी भीड़ के बीच से फायरिंग की गई थी। हालांकि, हमले में टाइगर तो बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर फिरदौस समेत दो लोग घायल हो गए। ड्राइवर के बाएं हाथ में गोली लगी है। मुंबई पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और गोलीबारी से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

मुंबई पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज की एफआईआर

मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमले की घटना के मामले में तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस घटना की जांच के लिए 15 टीमें बनाई हैं। मुंबई पुलिस के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1) और 3(5), तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं 3 और 25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान की कोटा पुलिस ने टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में शामिल तीनों आरोपियों को ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया है। कोटा पुलिस को मुंबई पुलिस की तरफ से आरोपियों के बारे में इनपुट मिला था।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की गहन जांच के साथ ही सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। फडणवीस ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस एक पेशेवर फोर्स है। जब तक सभी अपराधियों को पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक मुंबई पुलिस चैन से नहीं बैठेगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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