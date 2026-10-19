'लॉरेंस बिश्नोई साहब' वाले जिस वीडियो से अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर बोला हमला, वो बहुत पुराना निकला

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक पूर्व डीसीपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर गैंगस्टर को 'लॉरेंस बिश्नोई साहब' कहे जाने पर दिल्ली पुलिस की आलोचना की है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज एक बार फिर दिल्ली पुलिस की कार्यशैली की आलोचना की है। दीपके ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पुराना वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक पूर्व डीसीपी कथित तौर पर गैंगस्टर को 'लॉरेंस बिश्नोई साहब' कहते दिख रहे हैं।

CJP संस्थापक ने मुंबई में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस द्वारा गैंगस्टरों और प्रदर्शनकारियों से निपटने के तरीके की आलोचना की और पुलिस की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। इसके साथ ही दीपके ने पुलिस से स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान देने को कहा है।

अभिजीत दीपके ने सोमवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दिल्ली पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का पुराना वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी अभिषेक धानिया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ‘लॉरेंस बिश्नोई साहब’ कहते दिख रहे हैं। बता दें कि, यह वीडियो पिछले साल 2025 का है। इसके बाद डीसीपी धानिया ने इसे महज स्लिप ऑफ टंग (Slip of Tongue) बताया था।

दीपके ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, "लॉरेंस बिश्नोई साहब। दिल्ली पुलिस के मन में गैंगस्टरों के लिए जो सम्मान है... काश, वे उसका 10% भी सम्मान उन स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स को देते, जो सिर्फ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।"

वहीं, एक अन्य पोस्ट में दीपके ने कहा, “स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स पर सख्ती करने के बजाय, पुलिस को असली अपराधियों पर ध्यान देना चाहिए। जब ​​सरकार और पुलिस की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत हों, तब ऐसा ही होता है।”

टाइगर श्रॉफ की कार पर कल हुई थी फायरिंग पुलिस के अनुसार, जब एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी कार में एक मैदान से निकल रहे थे उसी दौरान उनकी कार पर तीन-चार राउंड फायरिंग की गई। टाइगर श्रॉफ को देखने के लिए मैदान के बाहर काफी भीड़ जमा थी और इसी भीड़ के बीच से फायरिंग की गई थी। हालांकि, हमले में टाइगर तो बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर फिरदौस समेत दो लोग घायल हो गए। ड्राइवर के बाएं हाथ में गोली लगी है। मुंबई पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और गोलीबारी से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

मुंबई पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज की एफआईआर मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमले की घटना के मामले में तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस घटना की जांच के लिए 15 टीमें बनाई हैं। मुंबई पुलिस के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1) और 3(5), तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं 3 और 25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान की कोटा पुलिस ने टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में शामिल तीनों आरोपियों को ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया है। कोटा पुलिस को मुंबई पुलिस की तरफ से आरोपियों के बारे में इनपुट मिला था।