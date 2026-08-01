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‘गाली देना अपराध नहीं’, दीपके ने PM मोदी मामले में FIR पर उठाया सवाल; BJP नेताओं का भी जिक्र

By Subodh Kumar Mishra
पीटीआई, नई दिल्ली
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सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि गाली देना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर सवाल उठाए। पूछा कि आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपी बीजेपी नेताओं पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके।
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके।

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गाली देना कोई अपराध नहीं है। साथ ही पूछा कि क्या देश में दो कानून हैं। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपी बीजेपी नेताओं और आईटी सेल के सदस्यों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

सीजेपी की ओर से एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में दीपके ने कहा कि उन्हें पता चला है कि अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि दूसरे मामलों में ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दीपके ने पूछा कि अगर आप गाली-गलौज के लिए मामले दर्ज कर रहे हैं तो बीजेपी के आईटी सेल के उन लोगों के खिलाफ मामले कब दर्ज किए जाएंगे जो सालों से ऑनलाइन महिलाओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं?

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बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का जिक्र

उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई यूजर्स ने खुलेआम खुद को बीजेपी से जोड़ते हुए महिलाओं के खिलाफ बार-बार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। वे हर तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं और किसी भी तरह से महिलाओं का सम्मान नहीं करते। ऐसे लोगों ने लड़कियों के साथ बदसलूकी की है। उन पर मामला कब दर्ज किया जाएगा? दीपके ने बीजेपी नेताओं की पिछली टिप्पणियों का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि उनके खिलाफ वैसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यह सिर्फ बीजेपी के आईटी सेल की बात नहीं है। उनके सांसद रमेश बिधूड़ी ने एक साथी सांसद के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, यह सबको याद है।

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क्या इस देश में दो कानून हैं?

दीपके ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। आरोप लगाया कि एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने एक कैमरा पर्सन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम का भी एक वीडियो था, जिसमें उन्होंने एक कैमरा पर्सन को अपशब्द कहे थे। यह क्या हो रहा है? क्या इस देश में दो कानून हैं? युवाओं के लिए अलग कानून और बीजेपी व उनके नेताओं के लिए अलग कानून? यह दावा करते हुए कि अपशब्दों का इस्तेमाल कोई आपराधिक अपराध नहीं है, दीपके ने कहा कि सिर्फ ऐसी टिप्पणियों के आधार पर केस दर्ज नहीं किए जाने चाहिए।

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गाली देना बुरी बात है

उन्होंने कहा कि गाली देना कोई अपराध नहीं है। यह बुरी बात है। उस व्यक्ति को समझाएं कि उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन केस क्यों दर्ज किया जा रहा है? अगर गाली देने के लिए केस दर्ज किए जाने हैं तो सबसे ज्यादा केस बीजेपी के आईटी सेल के खिलाफ दर्ज होंगे, क्योंकि उन्होंने ही महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। यह बीजेपी के उन नेताओं के खिलाफ भी होगा, जिन्होंने सालों से बुरी भाषा का इस्तेमाल किया है। यहां तक कि संसद के अंदर भी।

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रुचिका सिंह पर दर्ज हुआ है केस

दीपके की टिप्पणी नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज होने के एक दिन बाद आई है। उन पर आरोप है कि 23 जुलाई को जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। यह एफआईआर गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353(1) (सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान) और 356(1) (मानहानि) के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच के लिए इसे नई दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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