Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अभिजीत दीपके ने पुलिस अफसर का पकड़ लिया पैर, जूते पर रख दिया अपना सिर

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके, अभिजीत दीपके जंतर मंतर, abhijeet dipke, abhijeet dipke jantar mantar, cockroach janata party
Follow us on Google News
share

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पुलिस से तिरपाल लगाने की इजाजत मांग रहे हैं। उनका कहना है कि भूख हड़ताल कर रहे छात्र भींग रहे हैं। 

अभिजीत दीपके ने पुलिस अफसर का पकड़ लिया पैर, जूते पर रख दिया अपना सिर

दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन चल रहा है। सोनम वांगचुक और कुछ छात्र पिछले करीब 12 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। अन्न त्यागकर पहले ही कमजोर हो चुके इन लोगों की परेशानी दिल्ली-एनसीआर में हो रही लगातार बारिश ने बढ़ा दी है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर छात्रों के लिए तिरपाल नहीं लगाने दे रही है। बार-बार पुलिस से अपील कर रहे दीपके ने गुरुवार को एक पुलिस अफसर का पैर पकड़ लिया और अपना सिर उनके जूते पर रख दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस अफसर ने अपना पैर दीपके से छुड़ाया।

अभिजीत दीपके ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया है। वह एक पुलिस अधिकारी के सामने हाथ जोड़ते नजर आते हैं। सर तिरपाल लगाने दीजिए, सर लगाने दीजिए, सर प्लीज लगाने दीजिए... कहते हुए वह अचानक सड़क पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अधिकारी का पैर पकड़ लेते हैं। वह अपना सिर अधिकारी के जूतों पर रख देते हैं। 18 सेकेंड के वीडियो में वह तीन बार ऐसा करते हुए दिखते हैं। दीपके के साथ कुछ और भी लोग अधिकारी के सामने विनती करते और उनके पैरों पर सिर रखते दिख रहे हैं।

ये भी पढ़ें:11 दिन से सोनम वांगचुक का अनशन और ब्रेड पकौड़े खाते अभिजीत दीपके? क्या दी सफाई

तीन दिन से मांग रहे अनुमति: अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने एक और पोस्ट में कहा कि वे तीन दिनों से टेंट लगाने के लिए पुलिस से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'रातभर बारिश हुई है और जो लोग भूख हड़ताल पर हैं वो सो नहीं पाए। उनका सारा सामान भींग गया है। हम सुबह 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस हमें तिरपाल अंदर लाने की अनुमति दे।'

ये भी पढ़ें:जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अभिजीत दीपके को दी सबसे बड़ी खुशी, खत्म हो गया बैन

आंदोलन पर बारिश का क्या असर

सोशल मीडिया पर चार दिन में ही भाजपा और कांग्रेस से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लेने वाले अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर पर्याप्त संख्या में भीड़ नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन कम ही संख्या में सही हर दिन कुछ समर्थक प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन बारिश की वजह से ऐसे लोग भी नहीं आ रहे हैं। गुरुवार को जंतर-मंतर पर भीड़ बेहद कम थी। लेकिन तिरपाल को लेकर हुए हंगामे की वजह से हलचल मची रही। आंदोलन पर बैठे कई लोग भींगे हुए दिखे। दीपके ने भी कई ऐसे आंदोलनकारियों की तस्वीरें साझा कीं जो पॉलिथीन ओढ़कर खुद को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक को तो अनशन का अनुभव, हम जान रिस्क में क्यों डालें: अभिजीत दीपके
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Cockroach Janta Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।