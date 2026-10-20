अभिजीत दीपके ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन पर लगाया ब्रेक! सौरभ दास-आशुतोष के लिए रोने लगे
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों को परिवार के साथ समय बिताने को कहा है। उन्होंने सौरभ दास और आशुतोष रांका के जेल जाने समेत अन्य मुश्किलों का जिक्र किया।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने सौरभ दास और आशुतोष रांका को जेल में बंद होने समेत कानूनी मुश्किलों का जिक्र करते हुए कहा है कि कॉकरोचों को सलाह दी है कि त्याहारों के समय वे अपने परिवारों के साथ वक्त बिताएं। सौरभ दास और आशुतोष रांका पर बात करते हुए दीपके की आंखें नम हो गईं।
एक अंग्रेजी अखबार में पिछले दिनों चुनाव आयोग को लेकर छपी एक रिपोर्ट के बाद अभिजीत दीपके ने ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान को रोक दिया था और उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नए आंदोलन का आगाज कर दिया। सीजेपी ने कहा था कि जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता है, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बीच सीजेपी नेताओं के कानूनी मुश्किलों में घिरने के बाद दीपके ने मंगलवार को 16 मिनट लंबे वीडियो मैसेज में जो कुछ कहा उसका निचोड़ यह है कि फिलहाल आंदोलन पर ब्रेक रहेगा। उन्होंने कॉकरोचों को परिवार के साथ त्योहार मानने और वक्त बिताने को कहा है।
संघर्ष को याद कर किया सलाम
दीपके ने कहा, ‘मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से आप सभी संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है। जिस तरह पूरा सिस्टम आप लोगों को दबाने में लगा है। मैं भाग्यशाली हूं कि आप जैसे नि:स्वार्थ भाव से संघर्ष कर रहे हैं और मेरे, आशुतोष-सौरभ के साथ खड़े हैं। मेरी अब अभी एक अपील है कि पिछले कुछ दिन हम लोगों के लिए आसान नहीं रहे हैं। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि आगे चीजें मुश्किल होने वाली हैं। हमें इतनी आसानी से कुछ करने नहीं देंगे। वैसा ही हो रहा है। मैंने कहा था कि कुछ दिन में हमारे पीछे पुलिस लगा देंगे, केस कर देंगे, किसी भी तरह फंसाने की कोशिश करेंगे, वैसा ही हो रहा है। यह सब पता होने के बाद भी जिस हिम्मत, एकता से आप लोग लड़ रहे थे वह सराहनीय है। मैं इसके लिए आपको सलाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं।’
कुछ दिन परिवार के साथ बिताएं: दीपके
अभिजीत दीपके ने कहा कि पिछले 10-12 दिनों में जो कुछ हुआ है उससे लोगों के परिवार चिंतित हैं और इसलिए कुछ समय उनके साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘जितनी चीजें सौरभ दास और आशुतोष रांका के लिए मुश्किले हैं उतनी ही आपके लिए। बहुत से लोगों को सड़कों पर पीटा गया है। डिटेन किया गया। हम से ज्यादा हमारे परिवारों के लिए मुश्किल है। क्योंकि यह फैसला उनका नहीं, हमारा था। मैं सभी कॉकरोच से अपील करता हूं कि कुछ दिन के लिए आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। त्योहार आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है उससे परिवार बहुत चिंतित है। सौरभ और आशुतोष की तरह आपका परिवार भी चिंतित होगा। कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहिए, कुछ समय अपने चाहने वालों के साथ रहिए।’
जब जेल से निकलेंगे तब पूरा देश करेगा सलाम: दीपके
अभिजीत दीपके ने बताया कि उन्होंने सौरभ दास और आशुतोष रांका के परिजनों से बात की। दीपके ने कहा कि सौरभ की मां ने उल्टे उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने सीजेपी आंदोलन में सौरभ दास और आशुतोष रांका की भूमिका और अहमियत का जिक्र करते हुए माना कि फैसले लेने की क्षमता उनकी बेहतर है और वह उनकी सलाह मुताबिक की काम करते हैं। दास और रांका के जेल जाने का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे बाहर निकलेंगे तो पूरा देश उनको सलाम करेगा। जिन लोगों को लगता है कि सौरभ और आशुतोष को जेल में डालकर डरा देंगे, यह नहीं होने वाला है। जब वे बाहर निकलेंगे उसी मुस्कान के साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए निकलेंगे।
सौरभ दास और आशुतोष रांका के लिए रोते हुए क्या कहा?
सौरभ दास और आशुतोष रांका का बार-बार जिक्र करते हुए अभिजीत दीपके इमोशनल हो गए। उनके आंखों में आंसू आ गए और गला भी भर आया। दीपके ने कहा, 'अभी दो रुपये के ट्रोल कहेंगे कि इमोशनल हो गया है। देखो कैसे रुला दिया। हमारी इमोशन हमारी वीकनेस नहीं मजबूती है। मैं इमोशनल हो रहा हूं क्योंकि सौरभ दास और आशुतोष रांका मेरे भाई हैं। मेरे परिवार हैं। इमोशन इसलिए हैं कि मैं उनकी परवाह करता हूं। मैं डरा नहीं हूं। मुझे भी जेल में रखा। मैं डरा नहीं हूं। मेरे इमोशन इसलिए बाहर आ रहे हैं कि मैं उनकी बहुत केयर करता हूं। मेरे दिल में उनके लिए प्यार है। यह मेरी मजबूती है। तुम लोगों को इमोशनल वीकनेस लगती होगी क्योंकि कभी किसी की चिंता नहीं की, प्यार, करुणा क्या है तुम्हें क्या पता क्योंकि तुम नफरत फैलाते हो। वह नफरत तुम्हारी कमजोरी है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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