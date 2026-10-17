अभिजीत दीपके को कोर्ट से राहत, मिली सशर्त जमानत; बॉन्ड साइन करने के बाद हुई रिहाई
दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शनिवार को उन्हें एसईएम कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें सशर्त जमानत मिल गई। शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को बड़ी राहत मिल गई है। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इससे पहले कनॉट प्लेस में प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले एहतियातन हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने उन्हें शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है। अभिजीत दीपके को बॉन्ड भरने के बाद रिहा कर दिया गया जिसके बाद वह एनसीपी-एससीपी के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास भी पहुंच गए। अभिजीत दीपके दिल्ली में यहीं रुके हुए हैं।
पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दीपके को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 170 के तहत शांति भंग करने के एक नए मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें शनिवार को एसईएम की अदालत में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी।
पहले भी हिरासत में लिए गए थे दीपके
इससे पहले, दस अक्टूबर को जब दीपके को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था, तब भी शांति भंग करने का एक अलग मामला दर्ज किया गया था। उस समय उनसे एक साल तक शांति बनाए रखने के मुचलके पर हस्ताक्षर कराए गए थे।
दीपके के अलावा दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को भी हिरासत में लिया था, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए हिरासत में लेने की कार्रवाई को गैर-कानूनीकरार दिया।
बोरा ने कहा, मुझे मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया और सुबह पांच बजे तक (थाने में) रखा गया। आप (पुलिस) गैर-कानूनी तरह से हिरासत में क्यों ले रहे हैं? देश में यह काफी समय से हो रहा है और इस आंदोलन ने साफ कर दिया है कि ऐसी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इसने ऐसी घटनाओं को उजागर किया है। पुलिस कानून-व्यवस्था का पालन करने और नियमों के मुताबिक काम करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
150 लोगों को हिरासत में लिया
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अभिजीत दीपके और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा सहित करीब 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था।
हिरासत में लेने के बाद दीपके को जाफरपुर कलां थाने ले जाया गया। उधर प्रदर्शनकारियों ने कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में मार्च किया। वे बीच-बीच में 'जय हिंद' के नारे लगाते रहे। इसके बाद वे अलग-अलग स्थानों पर तितर-बितर हुए और फिर इकट्ठे हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रगान भी गाया। छात्रों और आइसा व एसएफआई के सदस्यों ने मंडी हाउस में प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को वापस लेने और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अधिनियम को वापस लेने की मांग की। सांसद जॉन ब्रिटास और संतोष कुमार सहित वामपंथी नेताओं ने 'डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया' के साथ मिलकर इस मार्च में हिस्सा लिया।
प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिशों के दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच मामूली झड़पें भी हुईं। प्रदर्शनों की कवरेज के लिए पत्रकार और स्वतंत्र यूट्यूब रिपोर्टर भी मौके पर मौजूद थे। इस दौरान कुछ स्वतंत्र यूट्यूब पत्रकारों के साथ धक्का-मुक्की और हूटिंग की गई।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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