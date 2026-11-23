अभिजीत दीपके की 'नेहरू-इंटरनेट' वाली बात क्या, जिस पर मच गया घमासान; सफाई भी आई
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि यदि जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो आज भारत में इंटरनेट नहीं होता। दीपके के इस बयान पर सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने उन्हें ट्रोल किया।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने इंटरनेट के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को क्रेडिट देकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दीपके की ओर से कही गई इस बात को कई लोग कांग्रेस को खुश करने की कोशिश बता रहे हैं तो कई सीजेपी मुखिया का बचाव भी कर रहे हैं। खुद अभिजीत दीपके ने भी अपनी आलोचना वाले एक पोस्ट को टैग करते हुए सफाई भी दी।
दरअसल, दीपके रविवार को तटीय राज्य गोवा से पार्टी के देशव्यापी अभियान 'क्या बोलती पब्लिक' की शुरुआत करने के लिए पणजी पहुंचे थे। सह-संयोजकों सौरव दास और आशुतोष रांका की मौजूदगी में एक सभा को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा कि सीजेपी लोगों को एकजुट करने और भारत के सामाजिक ताने-बाने को फिर से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश का सामाजिक ताना-बाना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बी आर आंबेडकर के आदर्शों पर आधारित है।
नेहरू के बिना हमारे पास इंटरनेट नहीं होता: दीपके
इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करते हुए अभिजीत दीपके ने इंटरनेट और आधुनिक डिवाइसेज के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री को क्रेडिट दिया। दीपके ने कहा कि उन्होंने ही आधुनिक और टेक्नॉलजी में अग्रणी भारत की नींव रखी थी। दीपके ने कहा, 'पंडित जवाहर लाल नेहरू के बिना मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास इंटरनेट और ये डिवाइसेज होते, क्योंकि उन्होंने ही मॉर्डन इंडिया और टेक्नॉलजी में प्रगति करने वाले भारत की नींव रखी। वह भी उस समय जब कोई कितना आगे नहीं देख रहा था।'
दीपके की बात पर छिड़ गया घमासान
अभिजीत दीपके के भाषण का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया। लोग इस पर बहस करने लगे कि इंटरनेट के लिए नेहरू को क्रेडिट देना कितना ठीक है या गलत। कई लोगों ने दीपके को याद दिलाया कि इंटरनेट (ARPANET ) का आविष्कार 1969 में हुआ था जबकि नेहरू का निधन 1964 में ही हो गया था। चंदन सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, 'नेहरू जी के बिना इंटरनेट नहीं आता! इतिहास की किताबें भी आज सोच रही होंगी कि आखिर उनका नया संस्करण कब आया। इंटरनेट की शुरुआती नींव 1969 में पड़ी और नेहरू जी 1964 में ही दुनिया से विदा हो चुके थे। अब इसे इतिहास का ज्ञान कहें या राजनीतिक अंधभक्ति का कमाल? दावा इतना बड़ा, लेकिन तारीखों से पहचान इतनी कमजोर!' हिमांशी बिष्ट ने कहा, 'नेहरू की वजहा से इंटरनेट आया? Joke of the day।' दीवान नाम के एक यूजर ने कहा, 'इन्हीं हरकतों के कारण इन लोगों को बेरोजगार कहा गया होगा और ये बुरा मान गए, नेहरू और इंटरनेट का क्या कनेक्शन है अभिजीत दीपके? पढ़ोगे नहीं तो जॉब कहां से मिलेगी? फिर कोई कुछ कह दे तो आ जाओगे फर्जी आंदोलन करने।'
वहीं, सीजेपी चीफ का समर्थन करते हुए रजत जैन लिखते हैं, 'अभिजीत दीपके आप ठीक कह रहे हैं। जिस शख्स, VSNL के चीफ बीके सांग्याल ने 1995 में इंटरनेट को लॉन्च किया वह आईआईआईटी खड़गपुर में बढ़े थे, जो भारत का पहला आईआईटी था और नेहरू के विजन पर उसकी स्थापना हुई थी।'
दीपके ने क्या दिया जवाब
अभिजीत दीपके ने एक्स पर की जा रही अपनी आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'यदि नेहरू ने मॉर्डन इंडिया की नींव नहीं रखी होती और आईआईटी जैसे संस्थानों की स्थापना करके विज्ञान-प्रौद्योगिकी में प्रगति नहीं कराई होती तो भारत और एक 'टेक सेवी' राष्ट्र नहीं बना होता। क्लिप को काटकर, संदर्भ से छेड़छाड़ करके अपने विज्ञान विरोधी और गांवार मालिकों को खुश करना बंद करो।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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