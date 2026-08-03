अभिजीत दीपके ने बताया क्यों 'संसद मार्च-लाठीचार्ज' के वक्त खुद ट्रक पर चढ़ गए
अभिजीत दीपके ने उन आलोचनाओं का जवाब दिया है जिसमें कहा जाता है कि संसद मार्च के दौरान वह खुद छात्रों के बीच नहीं रहे और ट्रक पर चढ़ गए थे। दीपके ने कहा कि यदि उन्होंने अनशन नहीं किया होता तो सड़क पर मार्च करते।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके भले ही जंतर-मंतर पर एक बड़े छात्र आंदोलन की अगुआई करके बहुत से लोगों की तारीफें बटोर रहे हैं, लेकिन उनके आलोचकों की भी कमी नहीं। अभिजीत दीपके के आलोचक और यहां तक कि आंदोलन में शामिल बहुत से युवाओं ने भी इस बात को लेकर सवाल उठाया कि 20 जुलाई को संसद मार्च के समय जब छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था तो सीजेपी के मुखिया उनके साथ नहीं थे, बल्कि वह जंतर-मंतर पर ही एक ट्रक पर चढ़े रहे। दीपके ने अब इस पर सफाई देते हुए कहा है कि तीन दिन के अनशन की वजह से वह काफी कमजोर हो गए थे और उन्हें चक्कर आ गया था। यदि वह अनशन पर नहीं होते तो जरूर छात्रों के साथ जमीन पर मार्च करते। दीपके ने यह भी कहा कि वह अपनी टीम के साथियों के कहने पर ट्रक पर चढ़े थे।
न्यूजलॉन्ड्री को दिए एक इंटरव्यू में जब दीपके से पूछा गया कि एक 'लीडर' के रूप में खुद मार्च की अगुआई नहीं करने की वजह आलोचना की जा रही है तो दीपके ने कहा, 'मैं मार्च करना चाहता था, लेकिन सोनम सर को उठा लिया गया था (18 जुलाई) तो मैं अनशन पर बैठ गया था। मैं इतना बेवकूफ कि, मुझे नहीं पता था कि ऊर्जा बचाकर रखनी होती है। दो दिन तक मैं भीड़ से बात कर रहा था, मिल रहा था। तीसरे दिन तक मेरी ताकत बहुत कम बची थी। सुबह मैं लोगों से बात करने गया जो स्टेज के बैक साइड पर थे। भाषण के वक्त मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया। स्टेज पर आ गया, आधे घंटे तक आराम किया, पानी पिया।'
दीपके ने कहा कि इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि मार्च करना है, लेकिन टीम ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, 'मैं जमीन पर उतरने वाला था लेकिन मेरी टीम ने आकर कहा कि आप चलने की स्थिति में नहीं हो और यदि आप चले तो लोग आपके पास ही जुट जाएंगे। आप ट्रक पर चढ़ जाइए तो भीड़ को नियंत्रित करना आसान होगा। अगर आप जमीन पर रहोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन कहां से डायरेक्शन दे रहा है। मेरी टीम ने मुझे ट्रक पर चढ़ने को कहा। मैं जंतर-मंतर पर ही था। मैं भीड़ के साथ था। मैं उन्हें आगे बढ़ा रहा था।'
मुझे अकेला कर देना चाहते थे पुलिसवाले: दीपके
दीपके ने दावा किया कि सीजेपी के प्रवक्ता आफरीन को पुलिस ने पीटा। जंतर-मंतर पर उस वक्त के हालात को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'वैष्णवी और रत्ना भी वहां थी। दीपक बाल्यान भी मेरे साथ था। आशुतोष और सौरव वहां नहीं थे, क्योंकि सरकार ने बुलाया था। पांच घंटे बिठाकर रखा और पांच मिनट ही बात की। पुलिसवाले मैसेज भेज रहे थे कि वैष्णवी, आफरीन को बुला रहे हैं बात करने के लिए। वह मुझे अकेला कर देना चाहते थे। आशुतोष और सौरव को भी उन्होंने इसलिए पांच घंटे बिठाए रखा। दीपक, वैष्णवी और आफरीन को भी बुलाकर वही करना चाहते थे। थैंक गॉड कि उन्होंने वह नहीं किया।'
पता नहीं क्यों लोग चाहते हैं कि मुझे बुरी तरह पीटा जाता: सीजेपी प्रमुख
दीपके ने दावा कि पुलिस सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो को मारने आई थी और वह उन्हें बचाने के लिए कूद गए थे। दीपके ने कहा, 'हमने उन्हें हर तरफ से घेर लिया। उसमें पुलिस की एक लाठी मुझे लगी, बहुत जोर कि नहीं लगी। हमारे दूसरे वॉलंटियर्स को भी लाठियां लगीं। मैं नहीं जानता कि लोग क्यों चाहते हैं कि मुझे बहुत बुरी तरह पीटा जाता।'
'यदि मैं अनशन पर नहीं होता...'
अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर हुई उनकी आलोचना को लेकर कहा कि लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यदि वह अनशन पर नहीं होते तो जरूर मार्च में शामिल होते। उन्होंने कहा, 'मैं ट्विटर पर नैरेटिव देख रहा था कि अभिजीत ट्रक पर खड़ा था उसने अपनी जिंदगी रिस्क पर नहीं डाली। मैं तीन दिन से अनशन पर था इसलिए मैं ट्रक पर था। यदि मैं अनशन पर नहीं होता तो मैं रोड पर लोगों के साथ निकलता।' उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वह नहीं पिटे। उन्होंने जयपुर में उन पर हुए हमले की याद दिलाई और कहा कि 18 जुलाई की सुबह पुलिसकर्मियों ने उन्हें पीटा ता। उन्होंने कहा, 'जब सोनम सर को हटाया गया, उस दिन सुबह भी 4-5 पुलिसकर्मियों ने मुझे पीटा-घसीटा। मुझे घसीटकर बेसमेंट में ले गए। तब भी मैं ट्विटर पर देखा कि अभिजीत को (मार) पड़ी नहीं। तो मुझे लगा रहा था अगली बार मुझे भी खा लेनी चाहिए तब लोगों को विश्वास होगा।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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