नीट पेपर लीक के बाद अभिजीत दीपके का स्कूल वाला अभियान, मुहिम को क्या दिया नाम
अभिजीत दीपके नीट पेपर लीक मुद्दे के बाद नए मिशन पर हैं। उन्होंने हाल ही में स्कूल वाले अभियान को आगामी 15 अगस्त से शुरू करने की घोषणा की। इस मुहिम को 'स्कूल ठीक करो' नाम दिया गया है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके नीट पेपर लीक के बाद नए अभियान पर है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए देशव्यापी मिशन की घोषणा की है। दीपके ने स्कूल वाले इस अभियान के नाम की भी घोषणा की। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि यह बेहद शर्मनाक है कि आजादी के इतने साल बाद भी ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल की बुनियादी सुविधा तक नहीं ले पा रहे हैं। 15 अगस्त से 'स्कूल ठीक करो' अभियान को शुरू किया जाएगा।
अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट में कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी गांवों के बच्चों को स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, यह बेहद शर्मनाक है! एक देश के तौर पर हमने ग्रामीण बच्चों को सबसे बुरी तरह निराश किया है। इस स्वतंत्रता दिवस पर सीजेपी ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य गांवों के सरकारी स्कूलों की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है।
'स्कूल ठीक करो' अभियान में क्या होगा
दीपके के अनुसार, यह पहल आम नागरिकों, अभिभावकों और ग्रामीण क्षेत्रों के नेताओं को एकजुट करके सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार की मांग उठाएगा। इसका खास जोर किसान और मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करने पर है। दीपके ने कहा, "असली भारत गांवों में बसता है।"
कहां से शुरू होगी मुहिम
सीजेपी यह अभियान 15 अगस्त से शुरू करेगी। उसने नागरिकों, अभिभावकों और गांव के नेताओं से मिलकर ग्रामीण शैक्षणिक ढांचे की ''उपेक्षा'' को दूर करने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में दीपके ने कहा कि वह महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित अपने गांव से इस पहल की शुरुआत करेंगे और वहां के सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने के अनुरोध के साथ गांव के सरपंच से संपर्क करेंगे। कहा, ''आगामी 15 अगस्त हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन पिछले 80 वर्षों में अगर किसी चीज की सबसे अधिक उपेक्षा हुई है या उसे नजरअंदाज किया गया है, तो वह हमारे गांवों के सरकारी स्कूल हैं।''
सरंपच को चैलेंज करेंगे, अच्छे काम पर सम्मान
सीजेपी ने इस मुहिम में ''सरपंच चैलेंज'' को भी शुरू करेगी। इसके तहत सीजेपी उन सरपंचों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करेगी जो अपने गांवों के विद्यालयों की स्थिति सुधारेंगे। इसके लिए उनके सोशल मीडिया मंचों पर विद्यालयों की पहले और बाद की तस्वीरें शेयर की जाएंगी और संबंधित सरपंचों को इसका श्रेय दिया जाएगा।
सीजेपी के बयान में सरकारी विद्यालयों के नागरिकों की अगुवाई में सामाजिक आडिट की भी घोषणा की गई है। दीपके ने देशव्यापी संपर्क अभियान के लिए ''क्या बोलती पब्लिक?'' अभियान की भी घोषणा की है।
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